朱端政見 執行死刑不拖延

2019-03-29

〔記者林良昇／台北報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫昨在直播中表示，他若當選總統，主張限縮法務部長裁量權，三審定讞的死刑案件，在走完所有司法審理與救濟程序後，應執行死刑不得拖延。朱也要蔡英文總統正面回應，為何任內縱容法務部態度消極，遲未依法執行死刑。

朱立倫指出，行政部門沒有理由延宕執行死刑，總統不該介入司法，但可要求法務部長依法簽署死刑令，讓定讞的死刑依法執行。

朱立倫表示，國人對死刑的支持度超過八成，維持死刑在台灣具備高度共識，但蔡總統執政近三年，僅執行一個死刑，目前仍有四十一個定讞死刑犯未依法執行，死刑名存實亡。蔡總統不廢死，卻也不要求法務部依法確實執行死刑，這種不負責任的做法，重傷台灣法律的尊嚴與威信。

對於廢死團體關注的人權議題，朱立倫說，台灣的司法制度與過去相較，在審判嚴謹程度與證據蒐集上已大幅強化，對於死刑認定也非常嚴謹，若連窮凶極惡且已三審定讞，甚至走完最後救濟程序的犯罪案件，都不能依法執行死刑，無法保護大眾的安全跟正義。

朱表示，他若當選總統，將責成行政院具體要求，死刑相關判決在走完所有救濟程序後立即執行，限縮法務部長裁量權，使死刑執行的期限有明文規範，不再讓行政單位有藉故拖延空間。

朱立倫也要蔡英文總統正面回應，為何放任法務部態度消極，不依法執行死刑？呼籲政府要依法行政、確實執行死刑，該怎麼辦就怎麼辦。

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