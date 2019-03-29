朱︰初選須公平 趕快給結論

2019-03-29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○年總統初選制度一日數變，黨主席吳敦義拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參與初選，表態角逐總統的前新北市長朱立倫重申，要徵召就大大方方徵召，畢竟進入初選時程，總是要紛爭二到三個月，民眾也不想看到，希望儘快有結論。

朱立倫昨出席「吉卜力動畫手稿展」時受訪表示，一直很喜歡宮崎駿的動畫，台灣有很多插畫家、動畫工作者，希望台灣未來的文創產業也能發展。朱也說，他最喜歡龍貓的雍容大度，他女兒則最喜歡神隱少女的白龍，遇到困難不畏艱難，非常冷靜沈穩，從容面對；至於想當龍貓還是白龍？朱則說，想當龍貓。

面對吳敦義拋出用「特邀」方式讓韓國瑜加入總統初選，朱立倫重申，要徵召就大大方方徵召，韓國瑜已回台，盼吳主席儘快與韓見面，表達黨主席、中央的意思及黨員的期待。如果韓接受徵召，整件事就很單純，就大大方方徵召，全黨團結一致，打贏勝仗。

朱立倫指出，若初選就是公平競爭，但進入初選總要經過二到三個月的紛爭，民眾也不想看到這樣的情況，才希望儘快有個結論。

對於已表態參選總統的前立法院長王金平預計在四月初和韓國瑜見面，朱立倫說，他之前已和韓見過面了，大家多見面多聊聊是好事，全黨應團結一致，大家期待的是二○二○的勝選，尤其現在看到民進黨的「蔡賴之爭」，搞了半天原來是蔡總統答應前行政院長賴清德的二件事沒做到，一是台獨、一是赦扁，這也讓民眾看清楚，原來民進黨就是這樣交易。

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