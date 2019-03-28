協調延長 民進黨4/24公告總統人選

2019-03-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨通過總統初選五人協調小組建議，將初選協調時間延長至四月十二日，中執會公告總統候選人提名名單順延至四月二十四日。對於民調方式，與會者轉述，有中執委認為採取對比式民調，較能忠實呈現大選競爭的效果；黨主席卓榮泰裁示，將透過協調小組與參選人溝通，讓參選人了解大家的想法。

黨務幹部指出，民調採取「對手對比式」或「黨內互比式」，黨內相關規程寫得相當清楚，如果蔡英文、賴清德兩位參選人有共識和某位對手人選對比民調，或國內主要政黨有提名人選，或有連任者，就採取對比式民調；若無則採互比式民調，這是行之有年的規則。

政見發表會 延後到13日~14日

民進黨發言人李晏榕指出，總統初選政見發表會延後到四月十三日至十四日，場次為一至兩場，民調時間則延到四月十五日至十七日，中執會公告總統候選人提名名單順延一週至四月二十四日。

李晏榕說，中執會同意授權總統初選五人協調小組於四月十二日協調截止前，先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選停辦政見發表會與民意調查，後續再請中執會追認。四月十日將再次召開中執會，由五人協調小組向中執會提出報告，以利整體協調工作。

總統初選五人協調小組成員包括總統府秘書長陳菊、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等。小組於二十三日召開首次會議，決議配合蔡總統出訪約一週時間，最後公告候選人時間展延一週。

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