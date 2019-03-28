美跨黨派議員提「台灣保證法」

2019-03-28

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國民主黨與共和黨多位參議員二十六日提出「台灣保證法草案」，草案內容提到，深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，持續支持台灣參與國際社會；法案同時強調，無法容忍中國在台海侵略性行為。

「台灣保證法草案」由參議員柯頓、梅南德茲、盧比歐、克魯茲、瑪斯托與庫恩斯共同提出，柯頓並在推特發布新聞稿介紹法案，指中國對台灣日益加深的敵意，讓台美關係成為前所未有的重要，今年是台灣關係法通過四十週年，此刻提出「台灣保證法」，有助台美間更進一步增進策略夥伴關係。

參議員梅南德茲說，見證台灣民主蓬勃發展，是他做為國會議員最自豪的時刻之一，在紀念台灣關係法四十週年之際，國會必須異口同聲說出維護台灣外交空間的重要性，並深化與台北當局的關係，保障台灣人民對未來有自己的發言權；參議員盧比歐則表示，美國必須繼續加強與台灣的戰略關係，對抗日益激進的中國。「台灣的安全，對提升美國在印太地區國家安全利益至為重要」。

「台灣保證法草案」提出多項方案以強化美台關係，包括要求現役將級軍官出任美國駐台武官、美國繼續主張台灣有意義參與國際組織、表達國會對台灣不對稱防衛戰略以及美國對台軍售與重啟美台雙邊貿易談判的支持等。草案也要求美國總統川普審視國務院對台的指導方針，並要求國防部努力將台灣銷入雙邊及多邊的軍演等措施。

草案經參議員提出，需在參眾兩院通過、並由美總統川普簽署，才能成為法律。

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