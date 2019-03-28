賴新書曝光 曾問蔡4問題

2019-03-28

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕前行政院長賴清德已登記角逐民進黨總統初選，明將舉行《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》新書發表會，根據部分新書內容，賴在接任閣揆前曾問蔡英文總統，他主張台灣獨立，若以閣揆身分到立法院備詢，立委一定會詢問台獨相關議題。蔡總統則對他說，他可以在立法院維持一貫的說法。

黨政人士對此回應，賴清德擔任閣揆時，曾在立院答詢表示自己是「務實的台獨主義者」，這個說法事先並沒有和蔡總統討論過，但總統也只能概括承受！

書摘內容也曝光，前行政院長林全前年年中兩度約時任台南市長的賴清德見面，希望他能接下自己的閣揆位子。林全說，自己並不是民進黨員，現在民進黨執政已出現困境，他認為民進黨員應該要站出來。這席話讓賴清德陷入長考，蔡總統也數次約見賴清德，剖析政治局勢，對賴清德委以組閣的重任，希望他一起打拚，共同承擔執政的責任。

根據書摘內容，在賴清德的人事案正式發布前，賴清德向蔡英文提出勞基法修法、兩岸議題、特赦前總統陳水扁、憲政改革等四個問題。其中在兩岸議題上，賴清德提及，他主張台灣獨立，若擔任閣揆到立法院備詢，立委一定會詢問台獨相關議題。蔡總統則對他說，他可以在立法院維持一貫的說法。

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