若總統初選出線// 賴：不會有憲政空窗期問題

2019-03-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統與前行政院長賴清德登記角逐民進黨總統初選，賴清德昨在臉書上指出，近來有人拋出憲政空窗期的問題，若他能贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中。

賴清德指出，台灣民選首長包括總統、縣市長及鄉鎮市長，法律規定連選得連任一次，即便連任，都會經歷卸任前的一年時間，這不是特殊時期，而是常態。

賴清德說，若他有幸贏得初選，僅為總統參選人，必然尊重總統及行政院職權，不能也不會涉入其中。在此同時，拋開選舉，執政團隊更能心無旁騖，放手施展，穩健推動政務，做得更好。

至於現任總統若未獲提名連任，是否有憲政空窗期問題？賴清德舉一九六八年美國詹森總統沒有競選連任的例子指出，詹森沒有競選連任，亦無憲政空窗期的問題。總統受任期制保障，擁有完整的憲政權力，台灣既有的制度也相當成熟，只要依法行政，各司其職，國家依然會在既定的軌道中前進。

賴清德強調，要對台灣民主制度有信心，更要對台灣人民有信心，初選是誠實地面對政黨困境，透過機制開誠布公闡述理念，讓人民看見希望，如何帶領人民邁向更好的未來，才是最重要的事。

曾呼籲蔡英文總統不要連任總統的辜寬敏，昨出席台灣制憲基金會民調記者會時透露，賴清德登記總統初選前有打電話給他，說已經下定決心，賴清德也希望他別批評蔡英文總統。

辜寬敏強調，如果賴清德贏得初選，不會發生現任總統變成跛腳的事情，要相信賴清德的人格，「蔡總統任期內，絕對會支持她，不會讓蔡英文跛腳。」

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