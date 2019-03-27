蔡總統過境夏威夷 美將領將陪同參訪

2019-03-27

預定拜會急難管理署 會晤國民兵少將司令

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統將結束「海洋民主之旅」訪問，在馬紹爾當地時間廿七日轉往美國夏威夷過境一晚。蔡總統在夏威夷除將以視訊方式與美國華府智庫「傳統基金會」座談，也將首訪夏威夷州急難管理署，包括前往參訪陸軍國民兵群指管災防中心。據了解，夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將可望陪同參訪，這將是蔡總統首度在美國過境期間與美軍將領會面。

中方策動中國僑團 企圖騷擾

不過，台美關係增溫，中方將試圖阻撓。根據檀香山當地治安情資，中國駐洛杉磯總領事館副總領事代雙明已飛到夏威夷，策動中國僑團、全國政協外圍和統會甚至一些幫派人士到總統下榻飯店騷擾，同時透過部分僑界傾中媒體採買廣告，抨擊台灣總統前往美國。

知情人士說，蔡總統去年八月過境洛杉磯時，中國駐洛杉磯總領事館也在中國外交部訓令下，動員僑團組織抗議活動，同時透過和統會及相關幫派人士等統戰團體，藉立場親中的華文媒體等管道，蒐集訪團詳細行程，以專文、廣告大篇幅批判蔡英文與接待的美方，以達到「遮罩」、「壓縮」台灣總統訪美的國際效應。

面對中國透過各種管道向美施壓及阻撓，美方仍決定按照台美之間的默契，安排蔡總統在夏威夷的過境事宜，蔡總統除將獲得高規格接待外，也將進入美國聯邦機構參訪，停留期間媒體皆可進行採訪工作。

蔡總統預計當地時間廿六日下午抵達夏威夷，當晚將舉行盛大的僑宴並與僑界人士互動。

總統過境期間除了發表演說，還將首訪夏威夷州急難管理署，總統參訪過程也將針對災難應變演練及國土安全等議題與美方人士交換意見。

此外，自去年七月迄今，美國海巡艦廿四日首次通過台灣海峽，蔡總統廿六日在馬紹爾群島與隨團記者茶敘時表示，美國的作為是體現自由航行的權利，且這個權利與台灣的價值相同，而台灣的國防系統對此都有所掌握。

被問到出訪後中國可能藉機挖角台灣友邦，總統認為，不能因此就不出國訪問，台灣越退縮，中國就覺得打壓台灣越有效，因此台灣還是要持續勇敢站出來。總統強調：「我們不會主動挑釁，但是會很緊的守住國家主權底線，不會讓任何人傷害國家主權跟尊嚴。」

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