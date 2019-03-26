美驅逐艦、海防艦 航行台海

2019-03-26

〔記者涂鉅旻、編譯劉宜庭／綜合報導〕美國軍方昨發布聲明指出，美國海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）、海岸防衛隊巡防艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf）廿四日通過台灣海峽，體現美國對「自由開放的印度、太平洋」承諾，國防部隨後證實此事。這也是美國軍艦自去年七月以來第六度行經台海，今年起更每月通過一次。

「柯蒂斯魏柏號」為美國海軍伯克級神盾驅逐艦的一員，曾在去年十月行經台海；而伯索夫號緝私艦則屬美國海岸防衛隊的「傳奇級」四千五百噸巡防艦，配有一門波佛斯五七mm艦砲。

國軍全程掌握 確保區域穩定

對於美國軍艦、海防艦動態，國防部昨表示，兩艘美艦自我國西南海域向北行，航經我周邊海域期間，國軍依規定運用聯合情監偵全程掌握，確保區域穩定與海疆安全，期間並無異常情形，請國人放心。

美國有線電視新聞網（CNN）也報導，美國海軍第七艦隊發言人杜斯（Clay Doss）指稱美軍「船艦航經台灣海峽，展現美國對自由、開放印太地區的承諾」。報導也指出，該次行動恰好在美國與中國二十八日展開貿易談判的前夕。

根據公開資訊，這是美國軍艦今年第三度行經台灣海峽，亦是自去年七月起，美方第六度派艦航行台海。

美軍去年七月派兩艘伯克級神盾驅逐艦、去年十月派一艘提康德羅加級神盾巡洋艦與一艘伯克級神盾驅逐艦後，去年十一月、今年一月、二月皆採「一驅逐艦一補給艦」編隊，因此，這也是美國海岸防衛隊艦艇，近期首度在美軍航行台海的任務中現身。

中國外交部發言人耿爽昨表示，中國密切關注並全程掌握美軍航經台灣海峽的情況，中方敦促美方恪守一個中國原則和美中三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，以免損害中美關係。

美國軍艦再度通過台海。圖為提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）去年10月通過台灣海峽。（美聯社檔案照）

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