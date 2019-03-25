楊甦棣︰美保留很多手段 防中犯台

2019-03-25

「台灣關係法」走過40年

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年逢「台灣關係法」（ＴＲＡ）四十週年，回顧美中台關係與展望未來，美國在台協會（ＡＩＴ）前處長楊甦棣直言，美國社會中有許多人期待中國「加入現代世界的政治秩序」，但除非兩岸態勢變化，否則台灣可以放心，美國對台灣的堅定支持，無庸置疑地將持續下去。

美國支持台灣 將持續下去

楊甦棣強調，儘管中國近年軍事力量崛起，若其愚蠢到試圖攻擊台灣，美國及盟友也保留了相當多手段，防備中國對台灣的進犯。

為紀念ＴＲＡ邁入第四十年，ＡＩＴ與外交部推動一整年的系列活動，更將於法案簽署的四月中旬，先後舉辦紀念酒會與大型研討會。

楊甦棣近日透過電郵向本報記者表示，ＴＲＡ走過四十年，不言自明是一項具長遠性的法案，且持續受到國會與美國大眾的支持。ＴＲＡ不僅確立了ＡＩＴ的存在，也為華盛頓和台北之間維繫非官方的聯繫架構，並授權美國提供對台軍售，旨在維繫美台互動中長期、共享、密切的關係本質。

楊甦棣回顧，過去四十年來，台灣經濟繁榮成長，經歷數個階段，確保了在區域和全球的競爭力，在政治上也蛻變為現代民主社會，是東亞最開放的社會之一。而中國在鄧小平開放領導下，成長為世界最大經濟體之一，儘管如此，中國政權拒絕推動有意義的政治改革。

楊甦棣說，此間美國與台灣即使沒有傳統外交關係，也成功維繫了活躍的雙邊關係。美國在ＴＲＡ架構之下，為台灣軍方提供防禦性武器和人員訓練，同時也在區域內維持強大的軍事力量。

從裁撤大使館到ＡＩＴ內湖新館落成，楊甦棣說，正如新館可容納超過五百名職員，這些數字的成長，反映美台關係的顯著增長。在此期間，每任美國政府無論是哪一黨執政，一直謹慎地透過言行維繫對台安全承諾，此承諾也得到國會和美國社會的廣大支持。

盼中國加入世界政治秩序

楊甦棣直言，美國社會中有許多人，長久以來期待中國儘早開放社會，「加入現代世界的政治秩序」；他認為這將有助於中國對台灣採取更現實的態度，也能緩解對於中國無端發動侵略的擔憂。

楊甦棣強調，除非兩岸態勢變化，否則台灣可以放心，美國對台灣人民及其民主的跨黨派支持將持續下去，而ＴＲＡ是美台穩固關係的模板，也無庸置疑將在可預見的未來繼續發揮效用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/