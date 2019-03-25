韓選特首說 蔡詩萍痛斥迎合一國兩制

2019-03-25

〔記者呂伊萱、謝君臨／台北報導〕作家、媒體人蔡詩萍昨於臉書發表「給韓國瑜市長的公開信」，批評高雄市長韓國瑜在連國民黨都不接受「一國兩制」、且港澳民眾權益變化的情形下，竟說出「我也可以選澳門特首」，是「超級失言」。

韓國瑜訪問中國，上週會見港澳特首，並進入港澳中聯辦參訪，引發港台社會撻伐。蔡詩萍昨發表千字長文的公開信，批評韓國瑜「過分輕飄飄」。

蔡詩萍說，高雄市長是否該見港澳中聯辦官員見仁見智，但韓國瑜「不經大腦」說出「我也可以選澳門特首」，則「無論如何是超級失言」。蔡詩萍直言，港澳特首選舉是典型的鳥籠選舉，當港澳民眾對這樣的「一國兩制」高度質疑時，經由一人一票選出來的韓國瑜，不該「矮化」自己的普選身分，「迎合」這樣的體制。

蔡詩萍說，韓市長「不經意把自己港澳化」是「滿無聊的玩笑」，盼韓拚經濟的同時，千萬別忘了親口承諾過的「政治零分，經濟一百分」。

另外，對於韓國瑜接連密會香港、澳門中聯辦主任，引發輿論譁然。由民進黨、綠黨、社民黨組成的「台派抵加」新生代議員連線昨批評韓「不顧台灣人民反對」，未報准就進入中共一國兩制的「太上皇機構」密談，已成為中共參選台灣總統的代言人，根本是「禿子打傘，無法無天」，要求儘速公開說明。

新生代議員批「禿子打傘，無法無天」

「台派抵加」串連全台新生代議員，包括吳沛憶、苗博雅、戴瑋姍、張志豪、余信憲、張之豪、劉崇顯及黃守達等八人，昨於立法院召開記者會，要求韓國瑜公開說明與中聯辦的密會內容，強調「賣水果可以，賣主權絕對不行」。

黃守達表示，中聯辦是中共推動一國兩制的前進指揮所，韓拜訪中聯辦，就是實質支持並推動一國兩制，成為共產黨參選台灣總統的代理人。吳沛憶說，經濟、貿易是香港自治範圍，與中聯辦完全沒關係。

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