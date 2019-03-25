傳韓今晚會劉結一 陸委會籲補件通報

2019-03-25

〔記者葛祐豪、呂伊萱／綜合報導〕高雄市長韓國瑜港澳中國行第三天，昨天下午轉進廣東深圳，傍晚與深圳市委書記王偉中會面。外傳國台辦主任劉結一最快今晚宴請韓；陸委會昨呼籲高市府，確定行程後應盡快向內政部補件通報，如果事前沒通知、事後又不公開，難免再引發爭議。

韓接受「九二共識」

深圳市委書記喊讚

韓國瑜昨天一早參觀澳門賽馬會，由澳門賭王何鴻燊四太太梁安琪出面接待。隨後參觀澳門大學，由該校校長宋永華接待，並參觀中藥質量研究國家重點實驗室。

下午三點半，韓國瑜一行搭船抵達深圳蛇口碼頭，國台辦聯絡局長劉軍川親自到碼頭迎接。

韓國瑜到達深圳後，先到前海自貿區，由深圳市委常委、統戰部部長林潔接待，參觀深港夢工廠，並與夫人李佳芬一起為前海台灣青年創新創業基地揭牌，傍晚再轉往五洲賓館，與深圳市委書記王偉中碰面，兩人並會談。王偉中套用韓國瑜曾說過的話，強調「九二共識是兩岸關係的定海神針」。王並讚賞韓接受九二共識的立場。

據傳，韓國瑜此行重頭戲其實是在二十六日，國台辦主任劉結一將飛到廈門與韓會面，也有一說是劉最快今晚宴請韓。媒體昨早詢問韓會與劉碰面嗎？韓說：「我不曉得，今天完全沒有。」

韓國瑜上週密會港澳中聯辦，引發港台社會的批評浪潮；不過國台辦旗下官網「中國台灣網」，昨則刊出「民進黨為何如此挑剔韓國瑜港澳行？不願面對一國兩制實踐的成功？」一文，指出韓國瑜港澳行採購備忘錄超過三十四億元，相當成功，但台灣「一些綠營人士本能地加以政治解讀」，不願面對「港澳二十年來一國兩制實踐的成功」。

陸委會強調，縣市長出訪回國後，須在一個月內送交考察報告給內政部聯審會，聯審會可透過決議，要求高市府在報告中做必要說明。

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