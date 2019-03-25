賴促韓「賣農產品不賣身」

2019-03-25

〔記者呂伊萱、楊淳卉、葛祐豪、賴筱桐、劉婉君／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正訪問中國，接連無預警的踏入港、澳中聯辦，引發台灣社會「中共代理人」與「為一國兩制擦脂抹粉」等批評，韓國瑜昨回擊「歪七扭八的一些看法，非常不值得一提」。前行政院長賴清德昨提醒韓國瑜，寄望中國是「緣木求魚」，呼籲韓市長行程「公開透明」，也應向台南漁民學習「賣農產品不賣身」。

會中聯辦主任惹議

韓︰歪七扭八看法

媒體昨詢問韓國瑜，指蔡英文總統批評他會見中聯辦主任，是營造一國兩制氛圍？韓國瑜回答，「歪七扭八的一些看法，非常不值得一提」。韓說，多做生意、多交朋友，一個朋友就是一條路子。前新北市長朱立倫也說，不管在香港或是中國境內，跟中國官員見面很正常，外界不必大驚小怪、逢中必反。

不過賴清德昨公開對韓國瑜喊話，指韓提出「台灣安全，人民有錢」等動人口號，然而寄望於中國，既要讓台灣安全又要人民有錢，「無異是緣木求魚！」

賴清德提醒韓國瑜，他擔任台南市長時也曾訪問中國上海、香港，推動文化、農產、觀光產業交流，當時訪問行程「全程公開」，並站在國家立場發言，在中國國家主席習近平發表習五點後，「公開透明尤其重要」。

賴清德也舉例指出，台南學甲漁民和中國有契作，但並沒有放棄民主，選舉時仍然依照自己的意志投票，建議韓參考學甲漁民的作法，「只賣農產品，不賣身」。

民進黨主席卓榮泰則批評，韓國瑜常在高雄請假，到中國卻如猛龍過江，讓北京加大政治宣傳。由於韓國瑜出發前未公布行程，卓榮泰也質疑韓「有什麼不能說的秘密？」

正陪同總統蔡英文訪問諾魯的總統府發言人黃重諺指出，有兩岸關係或國際政治關係基礎知識者，應該都會清楚中聯辦是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，在國際常識上就是一個在香港執行一國兩制的機構。

韓國瑜接連密會港、澳中聯辦主任，黃重諺說，蔡總統提醒「很難排除是在製造一國兩制的氛圍」，是希望所有政治人物、公職人員在執行兩岸交流時，特別去注意這部分。從這兩天香港進步團體、民意代表、媒體反應，應該可以看出這樣的提醒。

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