星期專論》毛澤東的「軍閥」玩笑

2019-03-24

◎譚慎格（John J. Tkacik, Jr.）

四十年前的一九七九年九月，當我進入國務院「台灣協調科」（Taiwan Coordination Staff）任職時，即將離任的前輩指給我看存放在政治官莫斯勒（Mosler）大保險箱裡的一疊黑色活頁夾，裡面有當時被標註為「最高機密」的「季辛吉中國」文字紀錄。自一九七一年以來，美國和中國領導人彼此之間對台灣多少有點默契，而我正想瞭解一下這些空泛的許諾與模糊的保證。在我看完這些資料後，便將活頁夾歸還中國科。雖然我之前任職於美國駐「北京」（Peking）聯絡辦事處，但我從來沒聽說過季辛吉謄本，內容著實令人大開眼界。

我未曾讀過像一九七五年十月二十一日美國國務卿季辛吉與中國「毛澤東主席」「對話備忘錄」這般穿插詼諧與反諷妙語的最高機密檔案。因此，它始終迴盪在我的腦海裡，最有趣的部分便是與台灣有關。

為了鋪陳當時的情境，我應該稍做說明，毛主席確實是在他的病榻上接見季辛吉，他的聲音微弱，行動虛軟無力，他將在一年內辭世，而他知道自己來日無多，還提到天堂與上帝。

「解決台灣問題可能等上一百年」

當天晚上六時二十五分，美國國務卿季辛吉、中國國務院副總理鄧小平與少數隨行人員，以及一名攝影師進入毛的書房，毛主席搖搖晃晃地站了起來。當閃光燈停止，他緩緩坐進一張鋪墊得又厚又軟的扶手椅。白宮速記員安妮．巴狄克（Anne Boddicker）女士記載，「主席要不很吃力地說話」，由他的兩名首席口譯員先複述他說的確切中文，取得他點頭認同後再迻譯成英文，「要不就是將要說的話寫在護士手上拿的記事本上。」毋庸置疑，巴狄克女士聽到的是毛親口說出，而且被精準翻譯的話語。毛似乎還能糾正口譯員，甚至一度以英文潦草寫下「我們有共同的敵人」，讓季辛吉大為訝異，要求保有這張手寫便條。毛主席應允，「（他遞出這張他寫上字的便條）」，巴狄克女士寫道。

毛主席以「你知道我渾身都是病。我很快就會上天堂了。」做為開場白。季辛吉希望「不會的」。「快了」，毛堅稱，「我已經收到上帝的邀請函了。」在幾分鐘的說笑後，毛指控季辛吉企圖從中國的「肩膀」跳到莫斯科去。季辛吉抗議，「我們在莫斯科什麼都得不到。」毛反駁，「但是你能在中國取得台灣。」巴狄克女士附帶記下：「（他開始咳嗽，護士過來協助他。）」

經過幾分鐘的各說各話，毛突然大聲說道，「最好它（台灣）是在你們手裡頭。要是現在你把它送回給我，我也不要，因為現在它要不得。現在那裡有很多反革命份子。」毛認為，解決台灣問題可能得等上一百年，但之後「我們會要它」。

「台灣由美國代管比較好」

季辛吉似乎不準備接受這種說法，試圖插嘴說「不用一百年」。毛主席打斷他，回以「很難講」。根據巴狄克女士的紀錄，毛主席接著指著天花板，脫口而出「等到我上天堂去見上帝，我要告訴祂，現在讓台灣由美國代管還比較好。」

好，這是第一個哏。

季辛吉回應，「祂聽到這話從毛主席嘴裡說出來，肯定大吃一驚。」

第一次看到這份紀錄時，我咯咯地笑起來，並期待巴狄克女士能夠記下一些反應，畢竟她已經記下其他所有耐人尋味的肢體動作。不過，季辛吉顯然認為這並不有趣，或許他反而認為這個問題很棘手。季辛吉似乎急著解決台灣問題，好在北京設立美國大使館。但毛主席認為，此事並非與美國建立良好關係的必要條件，而不以為意。因此，巴狄克女士只記下「（笑聲）」。

這段對話立刻讓我產生一個疑問：為什麼毛對台灣「由美國代管」會感到放心？答案是：毛主席斷言，「不，因為上帝保佑你，而不是我們。上帝不喜歡我們（揮了揮手），因為我是個好戰的軍閥，同時也是個共產黨。這就是為什麼上帝不喜歡我。（指著在場的三名美國人）祂喜歡你、你，還有你。」

所以，第二個哏接著登場：季辛吉說，「我還沒有這個榮幸遇到上帝，所以，我對這點實在不敢講。」

我在一九七九年第一次看到這份紀錄，年方五十一歲、無宗教信仰的季辛吉表現出來的躁進，對比年邁的毛主席詭異的自然神論隱喻，讓我嘴角微微上揚。不過，在巴狄克女士的文字紀錄中，沒有幽默的蛛絲馬跡。

到這裡，我先跳到一九七八年十二月，我在那個北京最寒冷冬天的經歷，一窺已經去見上帝的毛主席為何說出這番話的線索。

就在中共第十一屆中央委員會第三次全體會議「勝利完成」後不久，鄧小平推動的「改革開放」新運動引發一波要求終結毛式壓迫、讓中國人民改頭換面的「大字報」新浪潮。許許多多寫在粉紅、黃、藍與白色大海報上的宣言，張貼在西單大街長長的街牆上。在十二月七日那個迷濛、冷冽的週四夜晚，昏暗朦朧的街燈下，一大群單車通勤者下車爭睹一系列剛剛張貼、標題為「致卡特總統」的大字報。對我而言，此情此景令人震驚。為什麼中國工人會向美國總統傳遞訊息？他們怎麼知道他？是什麼讓他們對於卡特會關切中國的問題抱持希望？

這個時間點距離美中兩國突然宣布關係「正常化」，還有整整一週，而這份新的大字報顯然並非由任何在「三中全會」中爭奪政治主導權的共黨派系所授意。該大字報讚揚卡特「同情（蘇聯異議人士）沙卡洛夫、夏蘭斯基與金茲伯格」，並敦促這位美國領導人，不是中國或歐洲領袖，也不是聯合國，反對中國人民承受的「成功鎮壓，…它比不成功的鎮壓更可怕、更可惡」。一名年輕的工人，穿著厚重的棉衣，在便衣公安的詰問下，以蓋過群眾的音量大聲朗讀大字報。大字報在深夜十一時被撕下。幾天後，一名北京動物園的卑微電工魏京生撰寫大字報，呼籲「第五個現代化：民主及其他」。接下來的幾個月，西單「民主牆」成為中國理應享有民主自由的象徵，直到它遭到取締、魏京生被捕入獄。

季辛吉沒能參透毛的內心世界

一九七八年的中國是一個陰鬱嚴酷、貧困破敗的國家，被自稱「軍閥」的毛澤東恐怖統治了數十年之久。在一九七五年，毛主席或許是向季辛吉說出真心話，「等到我上天堂去見上帝，我要告訴祂，現在讓台灣由美國代管還比較好。」但季辛吉沒能參透毛主席的內心世界，沒把它當一回事。

一九七○年代的台灣並不「民主」，但至少「由美國代管」，蔣家政權（毛稱他們是「反革命份子」）的高壓統治受到約束。一九八○年代，美國培植台灣的自由化力量。到了一九九○年代，台灣是亞洲最有生氣、最有活力的憲政民主政體，直到今天仍是如此。在此同時，中國卻又退回毛式軍閥統治。我唯一認同「毛主席語錄」的話，就是「讓台灣由美國代管還比較好」。

（作者譚慎格為美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任，國際新聞中心魏國金譯）

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