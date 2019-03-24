焦點評論》中國滲入南太 台美日共固第二島鏈防線

2019-03-24

特派記者蘇永耀／特稿

帛琉以觀光為主要產業，中國先前抵制未果，在於帛琉現任總統雷蒙傑索敢於力抗，但這也看出，北京勢力正滲入太平洋區域，位於第二島鏈的帛琉等友邦，正面臨共同危機。

蔡英文總統這次「海洋民主之旅」，帛琉為首站並停留三晚，參訪時間均比過去陳水扁、馬英九兩位總統要長，中國勢力擴張是主因。

帛琉政界對與台灣關係並非意見一致，前天帛琉國會參、眾兩院聯合友我決議案，兩位議長均缺席，決議案內容也僅單向提到我方對帛琉援助，部分人士與中國有密切商業往來，帛琉建設的海底電纜，則是中國華為承包，檯面下的隱憂，促使台灣須以更大力道鞏固邦交。

中國滲入帛琉，首當其衝固然是台灣邦交有無鬆動，但另方面，與帛琉關係密切的美國及日本也積極因應。對於蔡總統首次到訪，日本並派共同社及讀賣新聞在帛琉隨行採訪，掌握帛琉的政治動態。雷蒙傑索也剛赴日訪問，與日本首相安倍晉三見證簽署貸款合作備忘錄。

日本對帛琉的高度關注，不僅因為帛琉與日本的歷史淵源，就地緣政治，日本視帛琉為第二島鏈國家之一，人口雖僅兩萬人，而日本、美國及台灣，是帛琉唯三有開設大使館的國家，顯具戰略位置。

藉由蔡總統來訪，台灣與帛琉除簽署海巡合作協定，也舉行首次海巡演練，未來除將贈與巡防快艇，也代為人員訓練，並與美國海岸巡防隊進行三方合作。海巡素有第二海軍之稱，台帛合作關係也進入更高的安全層次。前晚雷蒙傑索舉行的國宴，以及昨晚我方舉行的答謝宴，美國駐帛琉大使均到場，台美印太合作日趨密切，許多細節盡在不言中。

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