蔡出訪》我答謝宴 美大使、蔡總統同框

2019-03-24

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」將結束在帛琉的訪問，昨晚我方作東舉辦答謝宴，邀請帛琉總統雷蒙傑索等帛琉人士，美國駐帛琉大使Amy Hyatt也受邀，並向蔡總統致意與寒暄。雷蒙傑索致詞時，感謝台灣對帛琉的各項技術協助，深信未來兩國友誼長久、邦誼永固。

美駐帛琉大使二度出席台帛國宴 體現台帛美三方友

美國駐帛琉大使前晚也出席雷蒙傑索歡迎蔡總統一行的國宴，昨晚再度出席我方主辦的答謝宴，也體現台帛美三邊關係的友好。

晚宴同地點 美國務卿曾讚台灣「可靠夥伴」

特別的是，昨晚舉行答謝宴的場地「葛瑪榮文化中心」，也是今年二月美國國務卿龐皮歐出席「密克羅尼西亞地區總統峰會（ＭＰＳ）」的地點，他當時提到「台灣也是民主的成功故事、可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量」。

蔡總統今日上午與雷蒙傑索早餐會之後，將結束在帛琉四天三夜的停留，轉往第二站諾魯進行國是訪問。據指出，總統返程過境夏威夷時，將會發表演說，並與美國智庫傳統基金會同步視訊，舉行名為「台美：印太持久夥伴關係」的「特別政策對話」，美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納等將出席與談。

對於帛琉政府重視環境保育，在昨晚答謝宴上，蔡總統於帛琉第一夫人雷黛比等人見證下，也簽署「帛琉誓詞」，象徵一起維護帛琉環境的立場與決心。

打破帛琉男人會館禁忌 蔡成首位入館外國女元首

蔡總統昨稍早參訪行程，包括前往參觀艾萊州男人會館，體驗南島文化。由於艾萊州男人會館訂有嚴格規矩，女性及外人均不得入內，此次經艾萊州酋長會議共同決議，特別邀請蔡總統進入男人會館，為首位女性外國元首之例。

蔡總統昨還前往帛琉國家醫院，見證台灣新光醫院與帛琉衛生部醫療器材捐贈儀式。新光醫院院務顧問楊國卿表示，藉雙方合作，瞭解當地實際醫療需求，再研擬可行方案。

蔡英文總統海洋民主之旅，24日將前往諾魯進行國是訪問（製表：記者呂伊萱）

總統蔡英文（左排4）啟動海洋民主之旅出訪太平洋友邦，首站帛琉，23日前往參觀當地艾萊州男人會館（Bai），並入內聽取酋長簡介會館歷史。（中央社）

總統蔡英文（左，訪問團提供）出訪帛琉，23日晚間舉行答謝宴，美駐帛琉大使Amy Hyatt（中）出席，並與蔡總統相談甚歡。 （訪問團提供）

美駐帛琉大使Amy Hyatt（中央社）

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