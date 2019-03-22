赴日打工度假 名額增為一萬人

2019-03-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本台灣交流協會代表沼田幹夫與台灣日本關係協會會長邱義仁昨舉行打工度假制度擴大員額簽署儀式。沼田幹夫在會中宣布，為慶祝日台打工度假制度實施十周年，自今年起將提高赴日打工度假申請名額，由每年五千名擴增至一萬名。沼田幹夫說，若能透過雙方青年交流更加深相互了解，日台關係將可發展成全球相互關係的典範。

邱義仁向日本政府、日本台灣交流協會表示感謝。他說，打工度假能讓台灣青年實際感受到日本人生活，接觸日本工作文化，「這是真正接地氣的台日交流」；相對於台灣赴日打工度假的人數不斷攀升，日本申請來台打工度假的五千個名額，「到現在還用不完」，這是台灣未來需要努力改善自身吸引力的地方。

台日間自二○○九年起實施打工度假制度，當時開放每年二千位申請員額，二○一四年將雙方名額擴增至每年五千名，今年為台日打工度假制度實施十周年，日方宣布，擴增台灣赴日打工度假申請員額至一萬人。根據日台交流協會資料，去年申請赴日人數為八四三六名。

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