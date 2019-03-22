替中國刺探雙十講稿 2台商判刑

2019-03-22

〔記者楊國文／台北報導〕中國情報單位吸收台商楊谷駿、黃元榆兩人，要他們設法取得總統蔡英文三年前的國慶演講稿，兩人打電話給政商關係良好的台北中興獅子會前會長鄭丞宏求助被拒，兩人未得逞。高等法院審理認為，總統國慶講稿可能含有我國重要政策，若讓中國提前獲知，足以影響國家安全，昨依違反國家安全法，判楊、黃兩人各四月有期徒刑，均可易科罰金十二萬元；可上訴。

檢調指出，楊、黃是多年好友，兩人於二○一四年間台商聚會場合，認識綽號「駱總」的中國情報官員。「駱總」得知他們認識我國許多現役、退役軍官和黨政關係良好人士，希望透過他們取得我國公務機密。

二○一六年九月，「駱總」指示他們須取得蔡總統首次國慶講話文稿。楊、黃認為鄭丞宏在政商界交遊廣闊，應有辦法拿到講稿，遂打電話向鄭詢問，但鄭聲稱沒有管道而拒絕。由於楊、黃刺探行為已違反國安法第二條之一的替中國刺探公務上的秘密文書等罪嫌，被檢方起訴，兩人在法院審理時均自白犯行。

楊、黃的辯護律師指鄭男未擔任政府要職，沒有接觸公務機密的機會，就算兩人向鄭男求助，也不會對國家造成任何危險。高院認為，鄭男女兒的婚禮有蔡英文、蘇貞昌、吳敦義等政要出席，在政商界有舉足輕重的地位，不採信兩人辯護律師說詞。

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