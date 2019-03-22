今訪中國 韓國瑜：不碰觸政治

2019-03-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天將出訪中國南部城市，他昨表示會以平常心看待，心情也很平靜，且定位非常清楚，就是經濟之旅、情感之旅，不碰觸任何政治的事情。

「台獨比梅毒可怕是清楚比喻」

至於有媒體民調，指韓國瑜不管對上柯文哲、蔡英文都是領先；韓說非常感謝民眾對他的愛護，但還是老話一句，現在繼續衝刺高雄經濟，盡可能讓高雄市整個城市欣欣向榮，把分內事做好。對於藍營有人建議，如果朱立倫跟王金平同意的話，希望強勢把韓國瑜納入初選，韓回應二○二○總統大選現在完全不在考量之內。

韓國瑜前日受訪時形容「台獨比梅毒更可怕」；他昨指出，這是用比較激烈的言詞，希望讓人一聽就懂，台獨也好、反台獨也好、中華民國也好、消滅中華民國也好，這麼幾十年來在台灣的政治輿論市場，一直在激盪，然後讓很多民眾似懂非懂。

他認為，這個就是說政治人物所關切的、在意識形態領域跟國家走向，有的時候升斗小民，他們最關切的是肚子溫飽問題、過生活的問題，所以才會用這麼清楚的一個比喻，直接訴諸兩千三百萬民眾自己去思考，未來中華民國在二○二○年的走向，這場總統大選要走什麼方向？他只是用了一個文字張力比較大的形容，如此而已。

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