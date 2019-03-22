我貸款索羅門 助建運動場館

2019-03-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部昨表示，我國已於三月十五日和太平洋友邦索羅門群島簽署合作備忘錄，將以商業貸款方式，協助索羅門群島興建二○二三年太平洋運動會場館；但對於MOU內容與貸款金額，外交部表示不便公開。

索羅門群島總理何瑞朗去年五月訪台時，即有報導指出何瑞朗提到興建太平洋運動會場館一事，盼尋求資金支持。報導表示，場館興建成本將逾兩千八百萬美元（近台幣九億元），我方也已允諾。外交部次長徐斯儉昨列席立法院外交委員會答覆國民黨立委江啟臣質詢時證實，兩國近期已就太平洋運動會場館興建案簽署MOU。

外交部稍晚表示，該MOU於三月十五日由我駐索羅門大使羅添宏代表簽署，將以商業性貸款、而非援贈方式協助興建。不過對於MOU名稱、內容與貸款金額等細節，外交部發言人李憲章表示，基於對索羅門群島的尊重，不便公開。

徐斯儉三月初訪問索羅門群島，也與總理何瑞朗見面。徐當時就提及，此運動基礎設施計畫相當重要，雙方也即將簽署合作備忘錄。何瑞朗則說，此計畫是最令人期待的國家計畫之一，不但反映兩國的友好關係，也能在區域中展現台灣是索羅門群島「真正的發展夥伴」。

由於美澳智庫近日指出南太邦交可能鬆動，立委也在質詢中關切索羅門邦誼。徐斯儉說明，我與索羅門「目前情況算是平穩」，但風險的確存在，也有各式各樣的傳言，傳言則是來自執政的民主同盟（DAP）競選政綱「將重新檢視與台灣邦交關係」相關內容。DAP二月初就已澄清，將檢討台灣援助如何使用，而非檢討邦交。

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