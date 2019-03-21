特戰演訓 模擬收復八卦山

2019-03-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部特四營官兵自三月十三日起，進行為期廿天的年度「濱海城鎮要地行軍」，自嘉義出發後，前往南投、苗栗等六縣市，全程五百公里。為驗證特戰部隊「空中突擊作戰」與「反特攻作戰」效能，這批官兵昨還在彰化八卦山一帶進行演訓，藉由空中火力制壓、垂降突擊與城鎮作戰等，落實戰備訓練。

「濱海城鎮要地行軍」是特戰部隊施訓的要項之一，陸軍航特部表示，這次行軍結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，採「想定結合敵情、現地實兵演練」方式，期藉由周密計畫與管制，在「安全、正常、平穩」的前提下，仿真實戰演練特戰營、連特種作戰戰術運用及戰鬥教練，並磨練、驗證及具備特戰部隊在濱海城鎮地區的作戰能力，讓特戰部隊在山隘、濱海、城鎮等作戰場景，均具全方位作戰能力。

對於在八卦山的演訓，航特部表示，此操演係模擬彰化八卦山周遭要點遭潛伏之敵建立干擾電台，妨礙清泉崗基地導航作業；特四營接獲作戰區指示，立即前往八卦山收復敵方佔據要點，殲滅目標區敵軍。

這場操演由AH-1W攻擊直升機先實施制壓攻擊，並掩護兩架UH-60M黑鷹直升機進行機降、繩降，讓特戰官兵發起攻堅戰鬥及城鎮戰建物攀登戰鬥，並在狙擊組及支援組掩護下，由空中突擊分隊等部隊，分別向目標區實施攻堅，並由各組以環形配置實施鞏固整頓，成功完成此次要點奪控任務。

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