前美助理防長：台灣是民主夥伴 不是棋子

2019-03-20

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕國防安全研究院昨日邀請美國前外交官、退將討論印太關係等相關議題。對於台灣防衛與國際關係定位，前美國國防部助理部長施大偉表示，台灣並非國際局勢中的「棋子」，而是具活力且重要的民主成員。

施大偉：美台防衛民主 有非常強烈共同價值

施大偉曾任美國國防部助理部長、美國國務院副助卿、美國前駐越南大使等職，他被問及有些人擔憂台灣在美中談判時會被當做棋子一事時表示，他不認為美國會把台灣當做棋子，台灣也絕非此角色。台灣在亞洲民主受專制威脅之際，為一個充滿活力且重要的民主成員。而美台雙方在防衛民主一事上，有非常強烈的共同價值與利益。

曾任美國駐阿富汗大使的美國陸軍退役中將艾江山（Karl Eikenberry），則針對台灣國防議題表示，自一九九○年代中期開始，台海在過去幾十年來發生劇烈變化，隨著中國解放軍軍力成長，其國防預算與台灣差距已自二到三倍，拉大至近廿倍。相對於台灣國防預算用於防衛中國，解放軍預算並非全用於針對台灣，但台灣應據此變化，思考應對策略。作為台灣的夥伴，美方也同樣在思考此問題。

艾江山表示，總統蔡英文在增加國防預算上，付出相當的努力，但仍不足以解決台灣現今面對的問題與威脅；另一方面，除國防預算增加，台灣人民對於自身防衛有多認真看待，也牽涉徵兵、募兵等問題，現在台灣常備兵役軍事訓練役男只需服役四個月。

他也說，台灣兵制雖可更改，但就美國經驗來看會較為昂貴。美國由於肩負國際防衛責任，國防預算約占ＧＤＰ四％，但即便是美國，對於照顧退役官兵開始感到財政負擔的增加。另對提升軍人榮譽一事，則是台灣政治決定與人民應對態度，美國等他人無法插手。

艾江山也說，台灣軍力需要和他國有更密切合作、培訓機會，並和其他國家有培訓、策略交流密切合作機會，美台雙方在防衛合作上已有很好的經驗，美方也協助台灣精進防衛、嚇阻戰略，並提供良好的軍需與最好的建議。

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