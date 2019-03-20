賴清德憂台灣變西藏、香港 王金平：他自己想的

2019-03-20

〔記者陳昀、賴筱桐、王榮祥／綜合報導〕前行政院長賴清德角逐民進黨的總統初選，爭取國民黨總統初選提名的前立法院長王金平和前新北市長朱立倫昨天表達祝福，但王也反駁賴指兩岸和平協議恐讓台灣變成下個西藏、香港，強調中華民國是獨立自主國家，怎麼會一樣？朱立倫則說，賴要先擔心與蔡英文總統辯論兩件事，第一是主張台獨，第二是特赦陳水扁。

蔡賴爭鳴 韓：歷史大戲沒停過

高雄市長韓國瑜則說，高雄市長、台南市長初選時，民進黨已經打成一團亂了，經過了將近兩年，最後還是產生一個候選人，像這樣子的歷史大戲一幕幕上演、沒有停過，只是這次焦點在總統大選而已，相信民進黨內部一定有一個初選機制。

賴清德在參選宣言指自己參選是憂心民進黨若打不贏總統大選，立委席次受影響，恐讓國民黨主張的兩岸和平協議過關，進而讓台灣變成下一個西藏、香港。對此，王金平接受媒體訪問時表示，西藏是西藏、香港是香港，我們是已有一○八年歷史的中華民國，有自己的國防軍事、國家基礎，完全是獨立自主國家，跟他們絕對不一樣。

王金平反問，簽了兩岸和平協議就會一國兩制？哪是？那是他（賴清德）自己想的，兩岸和平協議重點在於怎麼簽、內容如何，他主張必須在國內取得共識、全國各界協商，連獨派都說可以接受，台灣面對統有相當壓力、獨又獨不了，維持現狀也有問題，一直拖下去難道要戰爭嗎？

朱：蔡賴差不多 都是製造戰爭

朱立倫昨天拜會新北市長侯友宜。他受訪表示，賴清德的兩項主張，包括台獨與特赦前總統陳水扁，必須跟民眾說清楚，台灣真的要走向台獨嗎？蔡英文、賴清德兩人在經濟上掏空台灣，在政治上掏空中華民國，造成台灣經濟衰退與兩岸對抗。

朱立倫說，國民黨反對台獨，民進黨支持台獨；國民黨主張兩岸和平，民進黨主張進入戰爭；國民黨力拚經濟發展，民進黨只會搞政治、拚政治。蔡英文與賴清德差不多，蔡是假的維持現狀，賴是真的走向台獨，兩位都是製造戰爭。

賴清德#王金平#

朱立倫

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