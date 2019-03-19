日本維吾爾會長 示警台灣︰統一是投入惡魔懷抱

2019-03-19

記者呂伊萱／專訪

中國將百萬維吾爾族、哈薩克族裔與其他穆斯林關入集中營，以剷除其宗教與文化認同。日本維吾爾協會會長伊力哈木近日受訪時向「想統一的台灣人」警示，統一後擁有自由民主思想的人將會「被消失」，形同「投入惡魔懷抱」，希望台灣人借鏡維吾爾和圖博現狀，思考未來。

促以維吾爾、圖博現狀為戒

美國國務院上週公布《年度人權報告》，揭露中國政府估計將八十萬到可能超過兩百萬的維吾爾族、哈薩克族裔與其他穆斯林關入集中營；中國官員稱這些集中營為「再教育營」，但根據國際媒體、人權組織調查與曾待過集中營的被拘留者證詞，集中營內存在遭官員虐待、拷打與殺害的情形。

近期許多聲援維吾爾人士來到台灣參加印太宗教自由論壇，並先後接受本報訪問。長期投身人權活動的維吾爾族羅珊．阿巴斯說，二○一七年四月起，她的婆家全家人都消失了，她和丈夫都聯繫不上他們。因此她去年九月決定參加華府智庫哈德遜研究所的會議，揭露中國政府的暴行。然而會議的六天後，阿巴斯的姊姊和阿姨也相繼「被消失」了。

阿巴斯說，中國想威脅她沉默，「但我不會退縮」，她更積極地把握各種機會為維吾爾族的遭遇發聲。

維吾爾人權計劃董事長特克爾則說，中國總是以安全顧慮為由回應集中營質疑，但實際目標是執行一帶一路、實現中國夢，「這並非遠在天邊的事情」。他認為各國政府應認真考慮，是否要與中國殘暴政權維持合作、繼續旁觀，或是為了良心出面譴責中國，並採取具體動作因應。

伊力哈木也已近兩年沒能和故鄉的母親聯絡。伊力哈木形容，自由民主思想對中國而言是「危險的定時炸彈」，因為一旦中共沒有兌現承諾、甚至施加壓迫時，自由民主的經驗「會讓你們聚在一起抵抗」，最後除了流血別無他法。統一就是「台灣人自己把自己投入到惡魔懷抱」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/