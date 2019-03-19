台美共同成立印太民主諮商機制

2019-03-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑今將一同出席「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，兩人將致詞並接受提問。這也是AIT處長近十年內罕見公開出席在外交部舉辦的活動。知情人士透露，美方已將台灣納入印太戰略，此次象徵性活動更正式確立台灣是重要合作夥伴。

確立印太戰略夥伴

外交部昨發布，今天上午十一時將舉辦「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，吳釗燮與酈英傑都將出席致詞，並接受提問。據了解，這是AIT處長近十年內罕見公開出席在外交部舉辦的活動。

美國依「台灣關係法」授權成立AIT，定位為非營利民間機構，推動台美間的「非官方關係」，因此此次活動格外引人矚目。知情人士透露，美方已將台灣納入印太戰略，此次象徵性活動更將正式確立台灣是重要合作夥伴。

美國總統川普去年底簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA）生效，自法案結構可見，美已將台灣正式納入印太戰略一環。法案支持定期軍售，並鼓勵美國資深官員訪台。

此外，酈英傑上任後多次提到台灣是民主模範和可靠的夥伴，他上週才在「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」中，再次稱許台灣民主轉型經驗。AIT也持續推動台美透過全球合作暨訓練架構（GCTF）機制合作，強化台灣與印太區域夥伴在傳染病防範、人權保障和對抗「假訊息」作戰中的連結。

吳釗燮近期則在洛杉磯公開演講中強調，台灣在歷史關鍵時刻將與自由民主力量站在一起，堅持抵禦中國擴張主義，向世界展示民主是一條更好的道路。

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