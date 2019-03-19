16立委連署修「國家情報工作法」 情報員洩密給共諜 加重其刑至二分之一

2019-03-19

〔記者羅添斌、黃捷／台北報導〕共諜刺探台灣機密情形時有所聞，更有不肖國安軍情人員洩密給共諜，但現行法令判得太輕，不足以嚇阻洩密事件的發生，民進黨立委羅致政等十六人已連署提出「國家情報工作法修正草案」，明定若有現職或是退職未滿一定年限，卻將機密交付共諜者，要加重其刑到二分之一。盼藉此有效嚇阻國安軍情人員洩密甚至是淪為共諜事件的發生。

忠誠查核 第一試通過後執行

修法草案並主張，要將忠誠查核執行的時間點，由錄取受訓後，提前到第一試通過後就執行，以免我方國安軍情新進人員及教育訓練，全部遭到共諜掌握。

羅致政表示，安全查核目的在於確保情報人員純淨及忠誠，避免境外敵對勢力滲透打入或個人因素致影響情報任務，是情報工作安全的核心。

羅指出，外國或境外勢力對我情蒐日增，而情報人員或情報協助人員退（離）職未滿一年者，仍有對國家忠誠及保密義務，其對情報工作相關資訊之掌握程度更甚一般人民，其故意觸犯本條之罪者，應加重其刑度。

現行情工法規定，洩漏國安軍情機密並交付外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員者，處三年到十年不等徒刑，刺探或搜集國安軍情機密者，依犯案情節處一年到十二年徒刑；立委此次連署提案修法，將增列條文，針對退（離）職情報人員犯相關罪行者，加重其刑至二分之一。

現行法令判太輕 案例層出不窮

事實上，共諜滲透案件頻傳，但我國至今破獲的共諜案都雷聲大、雨點小，就連「史上最大」的鎮小江等共諜案，皆因法規規範不足，司法大多輕判幾年了事，無法達到嚇阻作用。

中共解放軍上尉鎮小江二○○七年間，以經商名義來台，吸收前馬防部退役少將許乃權等人發展組織，違反國家安全法，高等法院判鎮四年、許二年十月徒刑，二○一六年七月上訴駁回，全案定讞，鎮去年七月刑滿出監，被驅逐返港，其餘被吸收的軍官也僅遭判刑一年至兩年十月不等，均已出獄。

前海軍中將柯政盛在役期間經台商牽線，在海外與中國軍官見面，退伍後替中國在我國海軍發展組織，也僅被判刑一年二個月。

原台北市調查處的調查員陳志高離職後，赴上海經商也遭中共吸收，二○○四年返台，以每次約三千美元代價，買通當時在調查局經濟犯罪防制中心擔任專員的同窗林羽農，刺探潛逃中國的重大罪犯等機密。陳志高後依貪污、違反國安法等罪輕判三年定讞。

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