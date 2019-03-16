兩岸議題 王提四不能一應該

2019-03-16

〔記者陳昀／台北報導〕宣布參選總統的國民黨立委、前立法院長王金平昨在立法院總質詢時，就兩岸議題發表意見。他指出，台獨是假議題、促統是真壓力，不能天真期待國際強權力挺，「自己國家自己救」，中華民國主權、憲法就是處理兩岸問題的智慧仙丹，他更提出讓台灣向前走的「四個不能、一個應該」。

認同中華民國 處理兩岸問題的智慧仙丹

在立法院本會期施政總質詢的最後一天，王金平以「回正軌走正道；開大門走大路」為題，發表三十分鐘談話，未請行政院長答詢。

王金平表示，台獨或許是難以實現的假議題，但北京當局促統，對台灣絕對是真壓力，台灣固然無法不理不睬地拖，也無法視而不見地躲，必須正面回應；中華民國的國名、主權、憲法、國旗是我們的寶貝，不用再正名，也不需要在前後冠上任何名詞、形容詞，中華民國、中華民國主權、中華民國憲法，是處理朝野對國家認同定位、處理兩岸問題的智慧仙丹，信守並捍衛這三項，就能與北京對等尊嚴、不卑不亢的談判，讓北京正視中華民國主權。他強調，中華民國、台灣兩者並不矛盾對立，也不衝突互斥。

他直言，兩岸議題敏感，事關全民安危、輕忽不得，但民進黨在去年大選失利後，對兩岸議題的發言並不妥適，他並提出讓台灣向前走的「四個不能、一個應該」：不能逞一時之快，任意表態發言；不能只想討好部分的人；不能只滿足個人或政黨意識形態；不能只有個人或政黨私利考量；應該避免被誤解、誤判的危機。

王金平表示，台灣不能讓恐懼籠罩我們的心，當年「團團圓圓」兩隻貓熊要進來，反對者也以「不要陷入中共統戰陷阱」為由反對，但近十年來，看過貓熊的台灣人，誰又被統戰了？他說，化敵為友、才有未來，中華兒女本是同根生，再大的政治爭議，兩岸終有難以切割的關係，這也是兩岸和平共處、發展的基礎。

最後他強調，台灣政黨輪替二十年來，因為過度社會動員，產生無謂的對立與仇恨，未來四年是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻，應務實面對現實情勢與歷史問題。

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