美國務院官員︰中阻台參與WHA 傷害兩岸關係

2019-03-16

〔記者彭琬馨／綜合報導〕適逢「台灣關係法」立法四十週年，美國華府智庫「二○四九計畫研究所」與「全球台灣研究中心」十四日共同舉辦研討會。美國國務院台灣協調處處長何樂進在會中表示，美方將持續支持台灣有意義地參與即將舉行的世界衛生大會（WHA），中國企圖排除台灣參與國際組織的行為，傷害了兩岸關係，也讓北京無法獲得台灣人民的支持。

這場名為「零始階段：對台新政策？」的研討會，包括何樂進、聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納、前副國務卿阿米塔吉均出席，我國立法院長蘇嘉全也獲邀以影片方式在會中發表演講。

美將持續支持台灣參與世衛大會

何樂進表示，世界衛生組織（WHO）去年再度拒絕邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，該決定令人深感不安，美國將持續支持台灣有意義參與世衛大會。何樂進說，美方將繼續尋求其他方式，讓台灣應對全球挑戰的貢獻，能夠獲得其應得的尊嚴與尊重。

阿米塔吉致詞時提及台灣總統蔡英文的「海洋民主之旅」，指蔡總統本月廿四日、廿五日過境夏威夷時將發表談話。

賈德納說，美國應該在法律許可的情況下，與台北謀求各方面的合作，其中包含軍事常態化、經濟方面的合作、台美官員間更頻繁的互訪。

以影片在會中發表演說的蘇嘉全則強調，台灣位處東亞第一島鏈的前沿，幾十年來，這塊土地上的人民，以無可撼動的決心，以及堅強的經濟與軍事實力，堅守在最前線，守護整個民主世界的穩定發展，讓中國共產政權無法突破島鏈。然而，這也讓台灣背負著，中國長久以來文攻武嚇的壓力，以及在國際外交上的處處矮化。隨著中國國力成長，不僅為台灣帶來更加巨大的威脅與挑戰，也嚴重影響印太區域的和平與穩定。

蘇嘉全籲台美國會加強交流

蘇嘉全說，深化台美國會的交流，提升台美高層的互動與往來，加強緊密結盟，美國對台灣的支持「是延續美國偉大的最有力證明，同時也是創造印太地區和平穩定的關鍵」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/