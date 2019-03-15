韓粉攻擊更激烈 黃光芹辭廣播

2019-03-15

〔記者粘湘婉、葛祐豪、陳昀／綜合報導〕名嘴黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜之後飽受韓粉攻擊，甚至還揚言傷害她的孩子，她為平息政治紛擾，昨突宣布請辭廣播節目《POP搶先爆》，她表示：「我決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治」。POP Radio也證實，黃光芹預計將主持到三月底。

韓國瑜對此則是呼籲黃光芹冷靜下來，等警方調查有初步結果，再決定職場上的留或不留。

韓︰黃情緒穩定後再聯絡

黃光芹昨受訪時一度哽咽，表示韓國瑜雖請韓粉理智，但揚言傷害她兒子的訊息卻變得更激烈。這是她首次展現脆弱，家庭生活是她最終的堡壘，孩子是她的心肝寶貝，「我願意為了他放棄一切。」

媒體昨問韓國瑜，「這兩天有打電話給黃光芹嗎？」韓國瑜強調，本來想打，怕她情緒波動，因此只先發表看法，呼籲所有支持他的人要理性。韓認為，黃去報警是明智作法，對於網路上的激烈言詞本來就要報警，「過一段時間等她情緒比較穩定後，會再與她聯絡」。

韓國瑜日前接受黃光芹專訪，是否說過做滿四年任期出現不同解讀，韓事後問媒體「誰說的？」被認為是韓粉攻擊黃光芹的原因。韓國瑜則表示，他只是還原真相，這是認知角度的問題。「我還是要堅持我的原則，我並沒有出爾反爾，黃小姐應考量我講話的重點，各自做出不同解讀，經過澄清就好了，怎麼後面爆發這一連串事情，我也嚇一跳。」

前立法院長王金平昨受訪時對此表示，他也曾被黃光芹逼問「換柱」的始末，但他理解，黃只是盡媒體人職責，呼籲網友冷靜、理性。

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