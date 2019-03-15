吳︰若走到「萬分之一徵召」互比民調

2019-03-15

〔記者施曉光、萬于甄／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨再就「萬分之一徵召說」指出，就是假設黨內初選登記後，如果突然間有非國民黨籍的人參選總統，「看起來民調會領先本黨可能候選人」，就會在召開黨員代表大會決定提名人選之前，決定做必要的徵召，讓黨內民調可以贏過那一位非國民黨籍參選人的人出線，這就是他所謂萬分之一的可能。

至於徵召依據為何，吳敦義指出，就是在黨內人選中互比民調。他並強調，一定會經過民調的過程，與二○一六年大選「換柱」的情況完全不同。

與換柱不同 黨代表大會提名前就徵召

吳敦義昨在台南輔選及接受廣播專訪時也表示，不排除改行徵召的萬分之一可能，完全都是制度內的規定，不像二○一六大選那一次的徵召「才是特殊的事」，「現在是很正常狀況」，如果真有這件事情，就會在黨代表大會正式認可提名人選之前就徵召，不可能有兩階段的拔人再徵召。

吳敦義指出，國民黨慣例在七月或八月召開黨代表大會，四月會先辦理初選公告，請大家來領表，參選人一定要有黨員連署才能登記。

被問到是否會領表參與黨內初選，吳都不願正面答覆，主持人問吳是否處於「天人交戰」？他倒是明快回應，「你一語中的了！」

「韓受到很多勸進 正處於天人交戰」

吳敦義還說，韓國瑜一定接受到很多鼓勵的聲音，因為當選總統後的服務範圍不只有高雄，而是整個中華民國，原來對高雄承諾的建設，一樣也可以做，所以沒有對不起高雄市民的狀況，他相信韓國瑜現在一定處於「天人交戰」。

此外，前立法院長王金平要求政府應提出不同於「九二共識」的新名詞，還說「最起碼有十幾個講法能代替『九二共識』」；吳敦義昨受訪回應說，兩岸經過多次協商才有「一中各表的九二共識」，這是很不容易達成的，「不是那麼簡單的問題」。

吳表示，他不認為可以隨便用一個新的名詞，讓兩岸雙方既能接受且又放心。如果有新名詞，是可以拿出來討論看看，如果真比「九二共識」好，再來考量，而不是輕易就把「九二共識」毀掉，這不能輕率。

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