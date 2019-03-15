2019-03-15

〔記者周湘芸、邱書昱、翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選進入倒數計時，昨天藍綠陣營「大咖」集結，民進黨候選人余天邀請行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、黨主席卓榮泰等人站台；國民黨候選人鄭世維則有前總統馬英九、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫等人輪番力挺，雙方拚人場也拚氣勢。

對於藍營人士批評民進黨打「恐嚇牌」，卓榮泰昨天反擊說，「一個中國、一國兩制及和平協議」都對台灣有威脅性，國民黨拿來威逼台灣、迫使台灣人民屈膝接受，這才是恐嚇；以拚經濟當招牌來賣水果、賣農產，哪一件後面不是政治力操作？業界盛傳中國OTT串流影音服務包括騰訊、優酷等將進軍台灣，哪一件不是政治考量？意圖左右人心思想。

余天表示，今晚的選前之夜，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等人都會站台力挺，守護三重這塊民主聖地。

國民黨方面，王金平昨天邀集「王金平之友會」支持者和雲林、彰化、嘉義地區的鄉親，到鄭世維的競選總部加油，王金平稱讚鄭世維是優秀的年輕世代，王金平幫忙「發包子」，支持者高喊「凍蒜」。

鄭世維前晚邀請高雄市長韓國瑜的女兒韓冰輔選，現場人潮擁擠。余天說，很多攤販抱怨生意受影響，他覺得要低調一點，不要影響別人做生意；陳其邁也說，為了選舉而妨礙別人做生意，這是「政治零分、經濟也零分」。對鄭世維大打「韓流牌」，陳其邁表示，「天氣變暖，該換季了」。

鄭世維則說，前晚妻子有逐一向攤商致歉，多數的攤商都說沒關係，還有很多攤商表示謝謝，因為「提升三重的能見度。」

鄭世維還說，今晚的選前之夜已確定韓國瑜的妻子李佳芬會到場「加分」，馬英九、吳敦義、朱立倫等人也會站台力挺。

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