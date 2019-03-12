向調查官同學刺探情資 台商被訴

2019-03-12

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班的台商薛禎純，去年趁同學聚餐時，兩度向擔任調查局新北市調查處調查官的賴姓男同學，以中國需交換情資為由，刺探特定人士的入出境資料而被查辦；台北地檢署比對薛男供述、通訊軟體微信對話紀錄及入出境資料，認定他涉嫌刺探及發展組織未遂，昨依違反國家安全法將他起訴。

檢方調查，薛男在中國經營食品生意，因修課結識賴男並得知其調查官身分。去年二、三月間，薛兩度利用同學聚餐的機會，約賴到餐廳外抽菸談話，詢問特定人士的入出境資料，提及「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」等相關內容。

賴男察覺薛男有意無意地暗示要求提供資料，手法與有意刺探情資的共諜雷同，且薛男因台商身分常往返兩岸，懷疑薛男被中國吸收，試圖刺探及蒐集特定情資，聚餐後便將此事回報調查局。去年十一月，北檢指揮調查局國家安全維護工作站搜索薛男的公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛男十萬元交保，並限制出境、出海及住居。

薛男庭訊時否認被中國吸收，針對他曾詢問賴男有關特定人士的入出境資料，以及提到「大家都是朋友，若有什麼特別的資訊及情資，以後可以互相幫忙一下」等部分，他辯稱是聚餐閒聊的話題，沒有特別意圖。

檢方比對薛男的供述及其透過通訊軟體微信與中國情治人員對話的紀錄，認為薛男在聚餐時所刺探的問題，與微信對話紀錄中的內容吻合，且相關話題也不像閒聊時會聊到的內容；比對薛男的入出境資料及微信對話，發現和薛男與中國情治人員在國外接觸的時間點重疊，不採信其說詞。

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