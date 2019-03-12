中國政協委員︰中南部、農漁會 列統戰重點

2019-03-12

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國全國政協委員張澤熙昨對兩岸交流提出建議說，北京應以台灣中南部為重點，大力推動與村里、社區、農漁民組織、老人會、婦女會等基層交流合作。

中國第十三屆兩會二次會議進行中，繼一月發表對台「習五點」後，中國國家主席習近平九日參加人大福建團審議時再度提及涉台工作，表示要探索兩岸融合發展新路。習近平也再度提出「新四通」，包括經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通與行業標準共通，是「習五點」後最新公開涉台談話。

另，中國全國政協委員張澤熙昨在委員發言中對兩岸交流提出建議。首先，張澤熙強調要精心設計兩岸交流內容，避免形式、粗放，以深化內涵與創新精準地「向心裡走」，增強台灣民眾歸屬感。

「向心裡走 增強台灣人歸屬感」

第二，張澤熙提到，台灣至今仍有約三分之二民眾尚未到過中國。因此他建議，以台灣中南部為重點廣開管道，大力推動與鄉鎮村里、城市社區、農漁民組織、老人會、婦女會等基層民眾的合作交流。

第三是著眼長遠，張澤熙建議中國官方持續擴大兩岸青年交流，例如台生實習、實訓、獎學金制度與扶持台青創業等，幫助更多的台灣青年「融入祖國，進而成為推動兩岸關係和平發展的生力軍」。

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