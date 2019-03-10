達賴：藏人不會承認中國選的活佛

2019-03-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕最新一期美國《時代》雜誌，以西藏流亡精神領袖達賴喇嘛為封面人物，並刊出日前在印度北部山城達蘭薩拉對達賴喇嘛的專訪。達賴喇嘛談到「活佛轉世」繼承制度，指出中國可能在他逝世後的兩三年內指定達賴喇嘛繼任者，就如同此前改選第十一世班禪喇嘛的作法，但這絕對不會獲得藏人認可。

只有我能代表六百萬藏人

高齡八十三歲的達賴喇嘛表示：「西藏六百萬藏人信任我。只有達賴喇嘛能代表六百萬藏人，其他誰都無法代表。…一九六九年我便非常明確的指出，達賴喇嘛選任制度是否延續，應依循藏人的意願。既然達賴喇嘛選任體系是從某個時間點開始，那麼這也註定，它會在某個時刻結束。那麼，就讓它（達賴喇嘛選任）停止吧！完全沒有問題！」

藏傳佛教特有的「活佛轉世」繼承制度，一般是由格魯派（黃教）尋訪者透過宗教儀式認證轉世靈童，靈童接受宗教訓練後，可繼承原有的活佛頭銜與一切宗教和政治上的權利義務。達賴喇嘛曾多次強調，轉世繼承制度是宗教事務，任何政治權威都無權干涉。

然而，北京當局三番兩次意圖干涉藏傳佛教「活佛轉世」繼任者的選定；獲達賴喇嘛認證為第十一世班禪喇嘛的更登確吉尼瑪，一九九五年遭到中國政府「保護性監護」後，至今杳無音訊，第十一世班禪喇嘛則改由較為順從中國當局的確吉傑布擔任。

達賴喇嘛強調，自己已卸下政治權責，非常誠懇的想要為中國佛教徒服務，以此推動中國的「道德宗旨復興」；如今中國部分地區已對藏傳佛教和藏人稍有寬容，他盼望北京當局能給西藏更多的自治權與宗教文化自由。達賴喇嘛說，許多困頓都是人類自己造成的，「我們的國家、他們的國家」，「我的宗教、他的宗教」，正是因為這些觀念，製造出各種問題。

達賴喇嘛也提及對美國總統川普、氣候變遷議題的看法，表示美國做為自由世界的引領者，應當帶頭嚴肅關切全球性問題，而不是將本國利益置於最優先地位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/