加入共產黨報酬百萬 海軍少校嚴拒

2019-03-10

〔記者王俊忠／台南報導〕曾多次出入中國地區的劉姓男子，被福建省國家安全廳張姓處長吸收，銜命回台吸收軍官赴中國加入共產黨；劉男找林姓友人幫忙，林男於是找小學同學的陳姓海軍少校，稱加入共產黨能拿五十萬到一百萬元的好處，但陳少校回絕表示不缺錢，拒絕林男的策反行動；林男另透過蔡姓友人找上楊姓退役輔導長，鼓吹楊加入共產黨，也遭楊男拒絕。台南高分院分別依違反國家安全法判劉男八個月、林男六個月徒刑，還可上訴。

兩男幫中國策反台灣軍官 違反國安法判刑八個月、六個月

判決指出，二○一五年二月之前，劉姓男子多次進出中國，因而結識福建省國家安全廳張姓處長，張處長希望劉男引介台灣的軍官到中國跟他見面或加入共產黨，以發展、建立組織。

劉男回台後，請林姓男子協助吸收軍職人員，二○一五年三月六日晚上，林男在嘉義市宣信街某處民宅，約見現職海軍少校的陳姓國小同學，告知「對岸中國福建省國家安全廳張處長想認識你，若願加入共產黨，可獲五十萬至百萬元」，遭陳少校嚴詞回絕。

林男得知其蔡姓友人認識退役的楊姓輔導長，遂於二○一五年上半年某日，由蔡男告知楊「有中國官員邀請你去中國會晤，有高薪作報酬，希望吸收你加入」，也遭楊一口回絕。

法官指出，劉、林兩被告為中國地區行政機構發展組織未遂，違反國家安全法第二條之一規定，即使最終未能幫中國共產黨吸收到台灣成員，但因該法處罰未遂犯，都判有罪刑。

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