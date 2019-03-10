加入共產黨報酬百萬 海軍少校嚴拒

2019-03-10

〔記者王俊忠／台南報導〕曾多次出入中國地區的劉姓男子，被福建省國家安全廳張姓處長吸收，銜命回台吸收軍官赴中國加入共產黨；劉男找林姓友人幫忙，林男於是找小學同學的陳姓海軍少校，稱加入共產黨能拿五十萬到一百萬元的好處，但陳少校回絕表示不缺錢，拒絕林男的策反行動；林男另透過蔡姓友人找上楊姓退役輔導長，鼓吹楊加入共產黨，也遭楊男拒絕。台南高分院分別依違反國家安全法判劉男八個月、林男六個月徒刑，還可上訴。

兩男幫中國策反台灣軍官 違反國安法判刑八個月、六個月

判決指出，二○一五年二月之前，劉姓男子多次進出中國，因而結識福建省國家安全廳張姓處長，張處長希望劉男引介台灣的軍官到中國跟他見面或加入共產黨，以發展、建立組織。

劉男回台後，請林姓男子協助吸收軍職人員，二○一五年三月六日晚上，林男在嘉義市宣信街某處民宅，約見現職海軍少校的陳姓國小同學，告知「對岸中國福建省國家安全廳張處長想認識你，若願加入共產黨，可獲五十萬至百萬元」，遭陳少校嚴詞回絕。

林男得知其蔡姓友人認識退役的楊姓輔導長，遂於二○一五年上半年某日，由蔡男告知楊「有中國官員邀請你去中國會晤，有高薪作報酬，希望吸收你加入」，也遭楊一口回絕。

法官指出，劉、林兩被告為中國地區行政機構發展組織未遂，違反國家安全法第二條之一規定，即使最終未能幫中國共產黨吸收到台灣成員，但因該法處罰未遂犯，都判有罪刑。

  • 一名陳姓海軍少校嚴拒所謂「加入共產黨能拿五十萬到一百萬元的好處」，企圖策反的劉姓與林姓男子被台南高分院依違反國家安全法等合併判八個月、六個月徒刑。圖為敦睦艦隊海軍樂儀隊表演。（資料照）

    一名陳姓海軍少校嚴拒所謂「加入共產黨能拿五十萬到一百萬元的好處」，企圖策反的劉姓與林姓男子被台南高分院依違反國家安全法等合併判八個月、六個月徒刑。圖為敦睦艦隊海軍樂儀隊表演。（資料照）

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