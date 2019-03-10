美議員籲衛生部長訪台 協助參與WHA

2019-03-10

游賀致函 盼阿札爾下月出席台美合辦的GCTF會議

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國眾議院外委會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）八日致函美國衛生部長阿札爾（Alex Azar），呼籲阿札爾出席下月在台舉辦的台美「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，並協助台灣參與今年世界衛生大會。外交部對此表示感謝。

游賀友台 促承認「台灣是國家」

游賀先前擔任眾議院外交委員會亞太小組主席時，多次發言挺台，去年談到台灣關係法將邁向四十年時，公開肯定台灣已從當初被獨裁流亡軍事政權統治數十年的落後地方，轉變成今日的模範民主體制，四十年後，到了美國「更新」政策，以符合現實的時候了，「台灣是一個國家，該擁抱並承認這個事實了。」

游賀在給阿札爾的信中提到，從一九九六年開始，台灣已經投資超過六十億美元在國際醫療與人道援助上，影響超過八十個國家；然而，在中國的干預下，台灣一直被排除在全球衛生相關的組織外，特別是世界衛生組織。

去年世衛大會 阿札爾發言挺台

游賀提到，GCTF會議是台美共同合作項目，透過這項計畫，台美聯合展開專家培訓計畫。他呼籲阿札爾，參與GCTF即將舉行的會議，「以支持美台在世界衛生議題上的關係」，可以為印太地區帶來更多公衛相關的成果。

外交部表示感謝 立委樂觀其成

外交部說，美國對台灣參與世衛組織的關心與支持從未停歇。美國聯邦眾議院曾於一月廿二日以一致同意方式通過由游賀領銜提出的法案，要求國務卿擬訂策略協助台灣重獲世衛組織觀察員身分。阿札爾也曾在去年出席世界衛生大會時發言支持台灣以觀察員身分與會。

台灣人公共事務會會長郭正光表示，二○一八年三月通過的台灣旅行法已經解除美國高層訪問台灣的限制，對美國而言，「衛生及公共服務部部長阿札爾出訪台北是非常合理的行動。」

民進黨立委羅致政受訪則強調，台美間合作面向很廣，若能促成，是很不錯的正面發展。

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