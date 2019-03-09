我3型主力戰機 均服役逾20年

2019-03-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部已向美國提出採購新型戰機的需求，事實上，我國現役三型主力戰機，包括國造ＩＤＦ經國號戰機，及正在進行升級的美製F-16A/B，以及法國製幻象二○○○戰機，ＩＤＦ與F-16A/B已分別透過「翔展計畫」、「鳳展計畫」等進行中壽期性能提升（ＭＬＵ），唯獨幻象二○○○戰機，仍無中壽期性能提升機會。

性能提升後 可再戰20年

空軍現役「二代機」皆在一九九○年代陸續服役，先是台美軍事合作，並由我國自製的ＩＤＦ經國號戰機在一九九二年起陸續服役；隨後，我國在一九九七年起陸續接收F-16戰機，並在該年服役。至於六十架法國製幻象二○○○戰機則自一九九七年起開始接收，並在一九九八年成軍。

對於我國現役戰機能夠服役年限，軍方官員稱其為機密不願說明，但亞太防務雜誌總編輯鄭繼文指出，各型戰機在服役十五至廿年時，就須進行ＭＬＵ，完成ＭＬＵ的戰機，通常總服役年限約卅年至四十年不等。

由於我國三型主力戰機皆已服役逾廿年，因此，最早服役的ＩＤＦ經國號戰機在二○○九年起進行「翔展計畫」中壽期性能提升案，二○一七年全數完成；美方在二○一一年對我軍售F-16A/B戰機性能提升案的相關套件，我國稱為「鳳展計畫」，二○一七年起將現役一百四十餘架該型戰機升級為「F-16V」，預計二○二四年完工，目前已有四架戰機即將完成最後測試。

佣金案衝擊 幻象難延壽

我國另在一九九二年向法國取得採購六十架幻象二○○○戰機的契機，但近年來隨著國際情勢丕變，加上我國和法國因佣金案大打仲裁，導致我幻象戰機維保和延壽進度受影響，迄今未能有完整的ＭＬＵ計畫。

對此，官員表示，我國現役戰機執行戰備本務皆無問題，雖然幻象戰機現未如其他二機種一樣「大修」，但仍可維持既有戰力，軍方絕對會考量我國防衛與官兵安全情形下審慎維持軍備戰力。

我國三型主力戰機服役時間與預估年限比較

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