國民黨 要衝高投票率

2019-03-09

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨針對三月十六日立委補選大打告急牌，國民黨則希望延續去年九合一大選勝選氣勢，並維持「韓流」的戰力，以衝高投票率、維持選舉熱度為第一要務，黨內要角也將持續下鄉輔選，陸軍、空軍齊發，與綠營天王站台正面對決，力拚四席立委全壘打。

國民黨評估，原有的彰化、金門兩席立委選情穩定，而新北、台南兩選區都是基本盤「綠大於藍」的艱困選區，在補選投票率普遍較低的情況下，基本盤影響大，必須衝高投票率才有機會。黨內天王將持續下鄉，拉抬新北、台南選情，結合高雄市長韓國瑜的「韓流」，期待複製去年九合一大選的勝利。

輔選人士分析，台南選區綠營分裂，基本盤本來就鬆動，國民黨候選人謝龍介能言善道，擁有全國性知名度，空軍實力強悍，近期也與農、漁民連線，可說「三軍」已經集結，選前的黃金週，韓國瑜也將與謝龍介再度合體，可望讓選情持續增溫，打破綠營鐵票區。

新北市部分，輔選人士表示，國民黨候選人鄭世維雖然基層實力不如對手，但鄭曾是位於三重的新北果菜運銷公司副總經理，號稱「三重賣菜郎」，與韓國瑜「賣菜郎」的形象吻合，近期主打鄭為「三重土包子」也成功與「韓流」搭上線，選情扶搖直上，地方反應不俗。

輔選人士表示，民進黨候選人余天雖有全國性知名度，但其家族形象不佳也是硬傷，還打出「退出政壇牌」，恐怕是選情不好要激出深綠選民，國民黨會著墨原先此區的民進黨立委是因弊案而須改選，沒必要續投民進黨。

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