國民黨大咖三重催票 吳：換黨拚經濟

2019-03-08

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選，國民黨昨天舉行團結誓師大會，幫候選人鄭世維造勢，前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義先後到場，狂打因貪污入獄的前三重區立委高志鵬，吳敦義說，換下貪污的政黨，讓會拚經濟的國民黨來做。

朱、吳兩位「太陽」昨天一前一後抵達會場，兩人並未碰面，新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、新北市議會議長蔣根煌及黨籍多位議員也到場力挺鄭世維。

吳敦義批評說，蔡英文政府的失誤很多，雖然換了行政院長，但換湯不換藥，這次立委補選，國民黨要爭取兩席原本是民進黨的席次，加強監督的力量。

放眼2020 朱盼揮出全壘打

朱立倫表示，三月十六日的四席立委補選，國民黨四位候選人號次剛好組成「一一二四」，去年十一月廿四日「大選滅東廠」，這次的「一一二四」一定要揮出全壘打，二○二○年才會更有信心「贏過民進黨、超越柯市長。」

對於民進黨主席卓榮泰表示，如果立委補選敗選，「不如歸去」，吳敦義受訪時說，「不知道他這是什麼意思。」對於民進黨候選人余天表示「選輸要退出政壇」，鄭世維則「酸」說，很多人無法說到做到，像駐日大使謝長廷曾說退出政壇，結果官越做越大，政治人物應該好好提出論述和政見，這才重要。

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