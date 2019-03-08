民進黨力守新北、台南 卓：敗選辭黨魁

2019-03-08

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委補選下週投票，民進黨候選人余天昨天和黨主席卓榮泰一起接受廣播節目專訪，卓榮泰表示，立委補選新北市、台南這兩席很重要，如果選輸，「韓流來襲，我就不如歸去」，將辭職為敗選負責；余天也說，如果選輸，他要退出政壇。

卓榮泰說，立委補選的選情都在民進黨預測中，國民黨在去年九合一選舉後，一定有「乘勝追擊」的想法，他如果沒辦法在這兩個多月恢復大家對民進黨的信心，取得立委補選的勝選，「韓流來襲，我就不如歸去」。他並說，面對「韓流」，民進黨要累積人氣、「抗拒壞天氣」，才能接地氣。

主持人詢問余天，面對對手頻頻請出藍營大咖，比較怕前總統馬英九、前新北市長朱立倫、還是高雄市長韓國瑜？余天笑說，「我當然比較怕『韓流』，只能更勤走基層。」

蔡總統選前夜三重站台

余天表示，對手鄭世維邀請很多「大咖」輪番站台，包括韓國瑜、朱立倫、馬英九、黨主席吳敦義都來過了，他則有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人站台，三月十日將舉辦大型造勢活動，文化部長鄭麗君和立委蕭美琴會來，蔡英文在十五日的選前之夜也會來三重催票。

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