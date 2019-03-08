駁和平協議 藏人：台灣勿忘圖博浩劫

2019-03-08

〔記者蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕今年三月十日是圖博（西藏）抗暴六十週年，在台藏人團體和支持西藏議題的社團將在當日於北市舉辦遊行，呼籲全世界不要忘記西藏苦難。藏人團體昨天在立法院外召開記者會，呼籲台灣各界站出來挺西藏、挺人權。

10日抗暴60週年遊行 籲台灣各界相挺

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，一九五一年中共強迫西藏簽署十七條和平協議後不到十年，達賴喇嘛和八萬藏人流浪到印度，中共打壓西藏文化、宗教，殺掉一百二十萬藏人。他拜託台灣政府，和中共進行任何談判要小心，不要忘記西藏的歷史還有香港的狀況，他現在有台灣國民身分，不想再當第二次難民。

與會的民進黨秘書長羅文嘉表示，「歡迎達賴喇嘛能來台灣，他有權利、自由到任何他想要去的地方，甚至是回到他的故鄉」。擔任台灣國會西藏連線理事長的立委林昶佐說，他也期待達賴喇嘛可以儘快來訪台灣。

陸委會副主委兼發言人邱垂正對此表示，達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣也有不少信眾希望他再度來台弘法，但目前沒有接到相關來台申請。

今年西藏抗暴遊行將於三月十日下午一點起，從二二八公園旁的台灣博物館大門出發，繞行館前路、北平西路、台北車站等地，最後在西本願寺集合。多個支持西藏團體也會在西本願寺擺攤，舉行「布達拉廣場」活動。

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