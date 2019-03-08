駁和平協議 藏人：台灣勿忘圖博浩劫

2019-03-08

〔記者蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕今年三月十日是圖博（西藏）抗暴六十週年，在台藏人團體和支持西藏議題的社團將在當日於北市舉辦遊行，呼籲全世界不要忘記西藏苦難。藏人團體昨天在立法院外召開記者會，呼籲台灣各界站出來挺西藏、挺人權。

10日抗暴60週年遊行 籲台灣各界相挺

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，一九五一年中共強迫西藏簽署十七條和平協議後不到十年，達賴喇嘛和八萬藏人流浪到印度，中共打壓西藏文化、宗教，殺掉一百二十萬藏人。他拜託台灣政府，和中共進行任何談判要小心，不要忘記西藏的歷史還有香港的狀況，他現在有台灣國民身分，不想再當第二次難民。

與會的民進黨秘書長羅文嘉表示，「歡迎達賴喇嘛能來台灣，他有權利、自由到任何他想要去的地方，甚至是回到他的故鄉」。擔任台灣國會西藏連線理事長的立委林昶佐說，他也期待達賴喇嘛可以儘快來訪台灣。

陸委會副主委兼發言人邱垂正對此表示，達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣也有不少信眾希望他再度來台弘法，但目前沒有接到相關來台申請。

今年西藏抗暴遊行將於三月十日下午一點起，從二二八公園旁的台灣博物館大門出發，繞行館前路、北平西路、台北車站等地，最後在西本願寺集合。多個支持西藏團體也會在西本願寺擺攤，舉行「布達拉廣場」活動。

  • 西藏台灣人權連線等藏人團體昨舉行西藏抗暴六十週年遊行行前記者會，理事長札西慈仁（中）呼籲台灣各界莫忘西藏苦難、看見圖博浩劫，一起站出來相挺。（記者簡榮豐攝）

    西藏台灣人權連線等藏人團體昨舉行西藏抗暴六十週年遊行行前記者會，理事長札西慈仁（中）呼籲台灣各界莫忘西藏苦難、看見圖博浩劫，一起站出來相挺。（記者簡榮豐攝）

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