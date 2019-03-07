五月世衛大會 陳時中：一定會去

2019-03-07

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議上月廿一日在中國北京召開，台灣遲至當天才獲邀，等於遭技術性杯葛導致無法出席會議。衛福部長陳時中昨在立法院社福衛環委員會表示，參加國際會議是要守護台灣人民健康，我方「可以忍辱負重，但不能唾面自乾」。

疫苗會議被缺席 陳：不能唾面自乾

對於WHO與中國技術性杯葛台灣參與世衛活動，美國國務院於美東時間五日表態指出，美國致力支持台灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身顯著的貢獻，也支持台灣有意義參與國際組織。

國民黨立委李彥秀昨在社福衛環委員會詢問，過去參與國際會議，我方人員會先到當地，讓參與的專家學者有準備時間，這次情況如何？陳時中表示，今年會議在北京，台灣在當地沒有駐外人員，比較謹慎，等收到邀請函才去。陳強調，我方可以忍辱負重，但不能唾面自乾。

至於五月是否會參與世界衛生大會？陳時中強調，「一定會去」，若能獲邀出席屬於「巨大變化」，依他看來，今年恐怕不會出現「巨大變化」。

醫師出身的民進黨立委邱泰源與護理師出身的民進黨立委陳靜敏，昨則與疾管署副署長羅一鈞、醫師公會全國聯合會常務理事周慶明與台大醫院教授黃立民等召開記者會，強調「健康人權不容歧視與打壓」。

羅一鈞說，WHO每年在二月和八月開疫苗會議，決定下一季流感疫苗株。雖然會議最後公布疫苗株，但有些閉門會議需要在現場才有機會參與討論，也能就下一季全球流感趨勢蒐集情報與評估，「這些不是會議資料能得到的」。

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