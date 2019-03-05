高市兩岸小組首次會議 被批無實質結論

2019-03-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府兩岸小組昨舉行首次會議，市長韓國瑜會中宣布三月廿二日將率團首度出訪中國四城市；受邀「列席」的議員質疑整個會議聽不見實質政策或結論，台商也好奇高雄條件能否吸引中國遊客？還直言高雄若無具體誘因，不會回來投資。

台商嗆無誘因就不回來投資

高市兩岸小組第一次會議，討論「完備食、住、行、樂相關配套措施帶動陸客前來高雄觀光」、「 成立單一服務窗口吸引台商回流高雄投資」等議題。

韓國瑜昨在會中宣布將訪問中國做城市交流，強調相關行程不會違背中央相關法令規範；他也向中央喊話，建議把握美、中等國際貿易趨勢，把握台商回流契機，期望中央有關機構能提供相關協助，讓高雄可提供更多產業用地，提供回流台商需求。

與會人士指出，兩個多小時會議中，農業、觀光、經發等局處相繼報告高雄農產外銷、觀光吸客及招商引資等計畫，與會議員、在地企業代表、台商等都有發言，分別針對農產品產銷、陸客觀光、台商回流提出建議與經驗分享。

受邀「列席」議員中，林智鴻認為會議過程沒具體結論，感覺只是諮詢平台，他並轉述與會台商對高雄觀光是否做好準備迎接中客打了問號。市議員黃捷也感覺整場會議沒實質政策，相關報告多是概念，她注意到有台商發言，指高雄若無具體誘因，不會回來投資。

前高市議長、現任議員康裕成指出，韓國瑜先前聲稱兩岸小組將由各黨派議員和專家學者組成，事後卻行文議員「列席」，她認為議員職責是監督、不是背書，拒絕出席，並批韓國瑜不懂規定還亂說。韓坦言受限地方制度法，無法邀請議員擔任委員，但兩岸小組每半年可到議會做專案報告與備詢。

市議員陳致中則提醒高市府，未來與對岸官方接觸時，不管要簽署任何協議，依法都應先取得中央授權，別鬧成中央與地方大戰，這樣很划不來。

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