揭露北京空污數據 酈英傑聞名外交圈

2019-03-04

記者呂伊萱／專訪

美國駐北京大使館去年紀念「空氣監測項目」十週年，並啟用了新的品質監測儀器，中國網友湧入使館微博，感謝美國「讓我們知道了PM二．五」。二○○八年，美國駐北京大使館在屋頂上裝設儀器，監測PM二．五、PM一○、空氣品質指數（AQI）等項目，並在官網上公開。

美國此舉當時引起軒然大波，中國外交部和環保部門多次抗議，但美使館仍持續監測空氣品質，且擴及其他城市的美使館。中國政府迫於壓力，二○一二年起公布官方的PM二．五監測數據，並著手修訂有關法規，如今空氣品質監測已成中國的常規環保任務。

中國網友︰感謝美國讓我們知道PM2.5

不過少有人知道，一手開啟空氣監測計畫的就是當時派駐美國駐北京大使館，擔任環境、科技和衛生事務的參贊，現任美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑。酈英傑因推動此計畫的創意和執行力，在華府外交圈為人稱許，他近期在本報系專訪中首次公開計畫過程。

酈英傑說，當時北京的空氣品質顯然惡化，但沒有人明確瞭解情形有多嚴重，政府提供的數據也經過包裝，「我們想要擁有更精確的數據，能用來和中國對話」，便運用手頭經費啟動這項計畫。酈英傑說，他們事前考量到可能會引起關注，於是在北京奧運結束後才正式開始進行。數據公開在使館網站上後，果不其然產生迴響。不只北京其他區域的民眾也表達希望了解空氣品質的訴求，上海、成都、瀋陽、廣州等美國使領館，也跟進安裝監測器，環境議題自此一直是中國民眾關注的焦點，後來這個做法也擴及其他國家。

雖遭中國政府抗議，酈英傑只淡淡帶過說「是有些抱怨啦，不過我記不清楚有幾次了」。但他說，就算是在人民權力受限的中國，政府也意識到人民對正確資訊渴求，最後中國政府願更精確地監測，並公開相關訊息，環境政策也獲更多注意。中文造詣頗佳的酈英傑用「一石激起千層浪」形容這個經驗說，沒想到這個小小石頭會產生這麼大迴響。

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