教宗特使：訪台傳達手足之情

2019-03-03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕天主教教宗方濟各特使、萬民傳信部部長樞機主教費洛尼日前來台訪問，昨天參加嘉義縣大林鎮「安納家園」及「雅敬日間照顧中心」祝福典禮暨聖像揭幕儀式。對於台灣與梵蒂岡的邦誼，費洛尼表示，來此傳達手足之情，而人類是個大家庭，在大家庭中有不同團體，教會促進手足情誼，是相互包容的。

為嘉義安納家園祈福

媒體詢問教宗方濟各是否有可能訪台，費洛尼說，自己並非教宗秘書，不負責規劃教宗行程，不知道教宗是否會訪台，但如果決定訪台，「我也會很高興，但我不能替他決定」。

費洛尼指出，很榮幸代表教宗來到台灣，表達對台灣的關懷，這種關懷是普世性的，教會促進手足情誼，也包含對岸的教會兄弟姊妹，代表手足情誼是包容而不是排斥；安納家園照顧許多被遺棄、排斥的老人家，教會以此來表達兄弟情誼，一個社會的包容性越高，就會更加穩定發展。

費洛尼也說，很榮幸能見到台灣的總統、副總統、外交部長及官員，傳達教宗尊重、關懷的訊息。

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