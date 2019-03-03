中國兩會召開 我觀察涉台議題

2019-03-03

又彈「民主協商」老調 陸委會批虛假欺騙伎倆

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國政協十三屆二次會議今天於北京召開，全國人大二次會議也將於五日開幕。陸委會表示，「兩會」代表是否就中共總書記習近平年初談話提出相對應的對策建議提案，尤其是「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等推動作法，陸委會持續關注相關發展。

中國全國政協昨天依慣例舉行會前記者會，全國政協發言人郭衛民就提到，兩岸的「民主協商」，「不影響、不取代兩岸協商談判」，形式可「靈活多樣」。他還說，政協將繼續深化與台灣各黨派、團體和人士的交往交流，推進祖國和平統一進程。

對此，陸委會表示，中共專制政權下，不存在民主，更從未尊重民意，所謂「民主協商」只是為侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。

在美中貿易戰壓力下，中國兩會可望通過「外商投資法草案」，做為談判籌碼。過去中國對台商一直以外資待遇處理，不過，據中媒日前披露，全國人大常委、海協會長張志軍在審議時指出，「外商法」是涉外而不是涉內的法，台資應界定為「特殊內資」。

至於涉台議題部分，台灣智庫諮詢委員董立文分析，習近平才在年初發表對台講話，預料兩會不會再發表新的談話，中國總理李克強的「政府工作報告」也僅會老調重彈。

董立文指出，習近平年初提出「一國兩制台灣方案」後，兩會期間一定會有人站出來呼應，或提出「一國兩制」的建議案，「這是他們一定會做的，台灣其實不必過度反應。」

對於此次是否提出「台灣基本法」或「國家統一法」？董立文認為，對中國而言，雙方還沒有談出統一的具體步驟，通過這類法案，等於是搬石頭砸自己的腳，「無法執行這個法律，糗的是他們自己」。

成功大學政治經濟研究所教授洪敬富也表示，北京現階段還不至於立法，研判到內部局勢失控，為轉移內外的矛盾，才會打「台灣牌」來實現「中華民族偉大復興的中國夢」。

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