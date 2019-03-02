補選最後兩週 綠啟動人海戰術

2019-03-02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕三月十六日立委補選在即，民進黨也把握最後兩個週末「輔選總動員」，蔡英文總統、前行政院長賴清德在台南為民進黨候選人郭國文助選搶票；黨主席卓榮泰與前彰化縣長魏明谷則到彰化為候選人黃振彥拉抬。據透露，民進黨在最後兩週啟動人海戰術，六都的黨公職包括立委、議員都將投入台南和彰化的輔選。

至於選情穩定領先的新北市三重區立委補選，民進黨候選人余天也不敢大意，持續在媒體和基層曝光，守下關鍵一席。

面對新北市第三選區、彰化縣第一選區、台南市第二選區及金門縣立委補選，扣除未提名的金門縣，民進黨全黨上下卯足勁在二二八連假期間進行地毯式輔選。民進黨高層透露，三八婦女節將到來，補選投票以女性的投票率較高，因此這一、兩週會有一些搶攻婦女選票的活動。

台南市部分，賴清德每天都陪郭國文掃街、拜廟、跑市場，讓郭國文知名度提高很多。民進黨高層分析，台南很多民眾還是對賴清德有感情，因此一步一腳印的拜託，有助於提升綠營支持者投票率，也讓綠營分裂的傷害降到最低。

彰化縣部分，卓榮泰直接率領彰化縣黨公職進駐黃振彥競選總部。黨內高層透露，彰化與台南都將啟動人海戰術，請六都議員、立委每天挨家挨戶拜票。

新北市部分，余天雖然持續穩定領先對手，不過輔選幹部坦言，「韓國瑜也是在最後一刻拉起來，因此絕對要防堵這樣的狀況。」余天過去四處替大家唱歌輔選，黨內上下也都輪流陪余天掃街拜票，連時代力量立委林昶佐也跨黨替「余大哥」站台。

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