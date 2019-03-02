連小英都出動 賴清德︰台南這一戰 全台都在看

2019-03-02

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕台南市第二選區立委補選將在三月十六日投票，總統蔡英文昨天為民進黨候選人郭國文助選，前行政院長賴清德也到西港、麻豆為郭國文拉票，賴清德說，台南這場立委補選關係民進黨能否再站起來，重新找回人民信任，全台都在看。

謝龍介全力迎戰 再找韓助陣

國民黨候選人謝龍介昨天則到路口開講，並以車隊掃街，全力拜票。對於綠營傾府、院、黨力量強攻，謝表示，本月九日將再邀請高雄市長韓國瑜站台，希望「韓流」能夠穿透民進黨的銅牆鐵壁。

陳筱諭打柯牌 想入白色力量

以無黨籍參選的陳筱諭，昨天則到高雄參加台北市長柯文哲的演講會，合影時，她告知柯當選後想加入白色力量，柯則以微笑、握手回應。

蔡當一日村姑 為郭國文打氣

第二選區是綠營優勢區，但郭國文面對謝龍介、陳筱諭夾擊，戰況緊張，民進黨有輸不得的壓力。

蔡總統昨視察台南山區產業，還當起「一日村姑」，實地採收蜜棗，並為開花期的愛文芒果剪枝，體驗農忙，郭國文也一路陪同。蔡英文也說，此行特地來為郭國文打氣，就像他環保橡皮擦文宣上的「國文、英文都all pass」，祝福他順利當選。

將連七天陪郭國文拉票的賴清德，昨天繼續第四天輔選，他早上先到西港慶安宮拜廟祈福，再到麻豆文衡殿參拜後到麻豆市場，賴清德親自拿麥克風沿市場幫郭國文拉票，高呼「相挺民進黨，疼惜賴清德，支持郭國文」。

謝龍介昨天到善化、新化的市場拜票，支持者熱情歡迎。他指出，台南需要改變、翻轉，以往民進黨都「躺著選」，因鄉親站出來力挺他，這次民進黨「躺著喘」，人民才是最後的裁判者，希望大家用神聖一票決定自己的未來。

陳筱諭今天將在麻豆區舉辦競選總部成立大會，由扁媽陳李慎披綵帶、前立委李和順授戰旗，全力造勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/