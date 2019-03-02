2019-03-02

記者鄒景雯／特稿

使用「中共」這個字眼，是描述中國共產黨政權或中國政府，而非對整個「中國」的統括；自一九四九年之後治理中國的這個政權非常特殊，自始至今，即無信可言，談論其信用，基本上就是個笑話。

川普政府啟動美國數十年來前所未有的戰略改變，除了這是川普總統本人一向的信念，也在於川普網羅了一群「知中」的鷹派智囊，因而建構出二○一七年以來鮮明的對中政策。現今的美國治國團隊有一點認識相當聰明，他們把中國與共產黨政府分開看待，使得一切針對性做法的對象，更加明確的鎖定。這個態度，在副總統彭斯去年十月於哈德遜研究所的政策演說中，充分表露無遺。因此，本文也從善如流，採取相同的界定。

之所以要在這個時刻討論中國共產黨的信用問題，在於這正是這個月美中能否達成貿易協議的關鍵所在。上月二十四日，川普推文表示要展延三月一日起對中國調升加徵關稅的期限之後，各種謠言按照不同的主觀意願四處紛飛，事實上，從川普團隊的核心成員在談判過程，一再強調「執法機制」為必要條件的堅持看來，美國決策菁英的接地氣，真正了解與中國政府實際打交道的箇中三昧。

中國政府為什麼絕不可信？在於他們信奉一黨專政、欠缺法治的人治獨裁體制。既無它黨監督，即難以落實問責；既無法治，即無常律可循；因此潛規則盛行，成為人治社會的特色。中共十九大通過習近平帝制之後，起碼的十年任期制約都被取消，無信問題更加積重難返。

此等無信的傳統，是記註在其國家根本法，也就是憲法上的公然作為。例如中華人民共和國憲法的第二條說：「一切權力屬於人民」，那麼為什麼中國政府可以對中國人民實施「社會信用評等」，而不是中國人民或民意機構對中國官員進行信評？第四條說：「禁止對任何民族的歧視和壓迫」，又說：「各民族都有使用和發展自己的語言文字、風俗習慣的自由。」今天在維吾爾自治區出現的「再教育營」又是怎麼回事？最好笑的是，第五條明文：「一切法律、行政法規和地方性法規都不得同憲法相牴觸」，事實是如果真抱著總共一百三十八條憲法條文去跟法院認真，就是無數中國維權律師的悲慘下場。

就因為連憲法都是裝飾用的，完全算不得準，誰會蠢到相信中國協議稱將進行結構改革，減少補貼政策，改善智財保障及強迫技術轉移問題，或匯率承諾，會確切落實？可以確定的是，不只川普團隊有基本概念，美國強大的商會體系也一再警告政府不能被騙，談判後勢可以想見。

眼珠子轉回來看我們自己，一些熱中向無信政權討令符，或格外為無信政權所喜的人，台灣人民應該如何評價？如果這樣的人能成為網紅，甚至政紅，還會被民意推擁或政黨徵召出來選總統，這是成了什麼話？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/