中國政治協商 學者︰利用台灣「軟肋」逼就範

2019-03-02

挾言論自由「擦邊球」 打出「一國兩制台灣方案」

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家領導人習近平年初提出「習五點」後，中國涉台部門將廣邀台灣各界人士研討「一國兩制台灣方案」，成大政治經濟學研究所教授洪敬富指出，中國所謂的「民主協商」，是利用台灣民主自由的「軟肋」，藉此凝聚台灣版的方案，逼蔡政府就範，以在明年的總統大選顯著發酵。東華大學教授施正鋒認為，法律雖無法規範，但對於附和中國者，應揭露他們的言行，讓全民監督。

中國全國政協十三屆二次會議及全國人大二次會議將分別於三日及五日在北京召開。據了解，中國舉行全國人大與政協「兩會」後，將密集啟動研討「一國兩制台灣方案」，對岸不會直接以「一國兩制」或「台灣方案」為座談或研討主題，而是包裝成「和平統一」、「和平願景」等形式，再把相關議題夾藏在討論子題中。

陸委會︰違法參加 罰10萬到50萬

陸委會表示，台灣學者、團體或個人到中國大陸參加座談會或研討會，須視事實樣態認定，若參與「一國兩制兩會台灣方案」相關組織，則違反「兩岸人民關係條例」規定，可處十萬到五十萬元罰鍰，可連續處罰；而若個人或團體未經政府授權，簽署涉及公權力或政治議題的協議也違法，陸委會將密切注意相關議題。

洪敬富指出，「習五點」提出後，中國涉台部門勢必要積極落實，今年必定會鋪天蓋地舉辦各式各樣的會議研討。而這類研討、座談會以「擦邊球」、遊走灰色地帶的方式，利用台灣開放的民主社會、言論自由的環境，若政府牽制過多，就會被扣上違反言論自由的大帽子，讓政府進退兩難。

學者︰與會者言行 應讓全民監督

施正鋒質疑，「到中國參加這類會議能講真話嗎？」若表達不同意見、幫台灣講話，一定會被驅逐出境，過去在國際會議中，就曾多次發生中國驅逐台灣代表的案例。他認為，台灣無論是個人、團體、政黨等，參加中國的政治協商，「就是中國共產黨的工具、樣板與走狗」。

施正鋒說，雖然參加中國政治協商者可標榜自己「言論自由」的權利，法律規範不到，不過，「到底誰去附和中國？開了什麼會？講什麼話？有沒有出賣台灣？是出於無知、被威脅還是被利誘？」媒體與網友都可以揭露他們真實姓名與言行，公開攤在陽光下。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/