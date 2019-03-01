宗教自由對話 逾10國代表將來台

2019-03-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，三月中旬在台北登場。美國國務院亞太媒體中心已正式發布通知指出，印太區域將有超過十國代表聚集台灣與會，美國代表團則由國際宗教自由無任所大使布朗巴克率領來台，總統蔡英文也將出席致詞。

美國國務院亞太媒體中心於二月廿七日正式發布通知，邀請亞太區域媒體參與由台灣民主基金會、台灣外交部與國際宗教自由圓桌（IRF）與美國在台協會（AIT）等單位共同舉辦的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，活動將於三月十一日至十二日在台北舉行。

美國國務院亞太媒體中心指出，此次宗教自由對話將是一個機會，讓來自印太區域公民社會代表與宗教自由倡導者，藉此機會聚集一堂，討論當面對威權主義、壓迫與排除異己時，捍衛宗教自由的最好作法。

根據亞太媒體中心資料，將有超過十國的代表聚集台灣參與此對話。美國代表團將由國際宗教自由無任所大使布朗巴克率領與會，布朗巴克將發表開幕致詞，AIT處長酈英傑將致歡迎詞；布朗巴克也會召開簡短記者會。另據悉，總統蔡英文屆時也將出席致詞。

二○一八年七月，美國國務卿龐皮歐主持了有史以來第一次全球部長層級的宗教自由會議，會後也鼓勵其他國家舉辦區域層次的宗教自由會議。此次活動通知中，同時肯定台灣作為捍衛宗教自由的民主典範，響應召開首個印太區域會議，以因應區域面臨的特別挑戰。

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